Con Boca, Central y Estudiantes, se sortea la Copa Libertadores 2026: hora, TV y bombos
Este jueves se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores donde el Xeneize, el Canalla, el Pincha, el Granate, el Calamar y la Lepra conocerán a sus rivales.
Llegó el gran día. Este jueves a las 20:00 (hora de Argentina) en Luque, Paraguay, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores en donde 32 equipos irán en busca de la Gloria Eterna y ser el mejor club del continente sudamericano.
Dentro de esos 32 elencos hay seis equipos argentinos: Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia conocerán a sus rivales este jueves por la noche. El Xeneize es el único que quedó en el bombo 1 mientras que el Pincha y el Granate irán al bombo 2. Por su parte, el Canalla de Di María estará en el bombo 3 y finalmente, el Calamar y la Lepra mendocina (ambos debutantes en el torneo) compartirán el bombo 4.
De acuerdo al reglamento de Conmebol, no puede haber dos equipos de un mismo país en un mismo grupo, situación que exceptúa a Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal, Deportes Tolima y DIM (los cuatro equipos que clasificaron desde la fase previa).
¿Cómo ver el sorteo de la Copa Libertadores en vivo?
El evento, que también debelará los grupos para la Copa Sudamericana, se podrá ver en vivo por el canal oficial de la Conmebol en YouTube y a través de la señal de ESPN.
Los bombos de la Copa Libertadores 2026
Bombo 1
- Flamengo
- Palmeiras
- Boca
- Peñarol
- Nacional (U)
- Liga de Quito
- Fluminense
- Independiente del Valle
Bombo 2
- Libertad
- Estudiantes
- Cerro Porteño
- Lanús
- Corinthians
- Bolívar
- Cruzeiro
- Universitario
Bombo 3
- Junior
- Universidad de Chile
- Rosario Central
- Independiente Santa Fe
- Always Ready
- Coquimbo
- Deportivo La Guaira
- Cusco
Bombo 4
- Universidad Central
- Platense
- Independiente Rivadavia
- Mirassol
- Barcelona (E)
- Sporting Cristal
- Deportes Tolima
- Independiente Medellín
¿Cuándo comienza la Copa Libertadores?
La fase de grupos se pondrá en marcha el martes 7 de abril con la disputa de la primera jornada, marcando el inicio del camino para los equipos en el certamen. La acción continuará con la segunda fecha entre el 14 y el 16 de abril, mientras que la tercera se jugará del 28 al 30 del mismo mes. Ya en mayo, el calendario no dará respiro: la cuarta jornada tendrá lugar entre el 5 y el 7, la quinta entre el 19 y el 21, y la sexta y última fecha de esta instancia se desarrollará entre el 26 y el 28, definiendo a los clasificados a la siguiente fase.
Con la mirada puesta en la etapa decisiva, el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores se realizará en la semana del 6 de junio, delineando el cuadro rumbo al título. Los cruces eliminatorios comenzarán entre el 11 y el 20 de agosto, seguidos por los cuartos de final, programados del 8 al 17 de septiembre. Las semifinales se disputarán entre el 14 y el 22 de octubre, mientras que la gran final, cita máxima del torneo, está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.