Con Boca, Central y Estudiantes, se sortea la Copa Libertadores 2026: hora, TV y bombos

Llegó el gran día. Este jueves a las 20:00 (hora de Argentina) en Luque, Paraguay, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores en donde 32 equipos irán en busca de la Gloria Eterna y ser el mejor club del continente sudamericano.

Dentro de esos 32 elencos hay seis equipos argentinos: Boca , Estudiantes , Lanús , Rosario Central , Platense e Independiente Rivadavia conocerán a sus rivales este jueves por la noche. El Xeneize es el único que quedó en el bombo 1 mientras que el Pincha y el Granate irán al bombo 2. Por su parte, el Canalla de Di María estará en el bombo 3 y finalmente, el Calamar y la Lepra mendocina (ambos debutantes en el torneo) compartirán el bombo 4.

De acuerdo al reglamento de Conmebol, no puede haber dos equipos de un mismo país en un mismo grupo, situación que exceptúa a Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal, Deportes Tolima y DIM (los cuatro equipos que clasificaron desde la fase previa).

El evento, que también debelará los grupos para la Copa Sudamericana, se podrá ver en vivo por el canal oficial de la Conmebol en YouTube y a través de la señal de ESPN.

Flamengo

Palmeiras

Boca

Peñarol

Nacional (U)

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Bombo 2

Libertad

Estudiantes

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario

Bombo 3

Junior

Universidad de Chile

Rosario Central

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo

Deportivo La Guaira

Cusco

Bombo 4

Universidad Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Barcelona (E)

Sporting Cristal

Deportes Tolima

Independiente Medellín

¿Cuándo comienza la Copa Libertadores?

La fase de grupos se pondrá en marcha el martes 7 de abril con la disputa de la primera jornada, marcando el inicio del camino para los equipos en el certamen. La acción continuará con la segunda fecha entre el 14 y el 16 de abril, mientras que la tercera se jugará del 28 al 30 del mismo mes. Ya en mayo, el calendario no dará respiro: la cuarta jornada tendrá lugar entre el 5 y el 7, la quinta entre el 19 y el 21, y la sexta y última fecha de esta instancia se desarrollará entre el 26 y el 28, definiendo a los clasificados a la siguiente fase.

El primer equipo clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Conmebol La Copa Libertadores ya tiene todo el calendario preparado. Conmebol

Con la mirada puesta en la etapa decisiva, el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores se realizará en la semana del 6 de junio, delineando el cuadro rumbo al título. Los cruces eliminatorios comenzarán entre el 11 y el 20 de agosto, seguidos por los cuartos de final, programados del 8 al 17 de septiembre. Las semifinales se disputarán entre el 14 y el 22 de octubre, mientras que la gran final, cita máxima del torneo, está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.