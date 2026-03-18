La mala noticia que recibió Alfredo Berti a horas del sorteo de la Copa Libertadores

A muy pocas horas de vivir un momento histórico, la noticia sacudió a Independiente Rivadavia y sembró incertidumbre de cara a lo que viene.

Alfredo Berti sólo contará en el arco con Nicolás Bolcato para los próximos partidos, en donde debutará en la Copa Libertadores.

El mundo Independiente Rivadavia vivirá este jueves un momento histórico y que seguramente quedará en el recuerdo como uno de los hechos más importantes de la vida del club del Parque. Desde las 20 se sorteará la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, torneo del que la Lepra formará parte por primera vez.

De cara al evento, en el que estarán presentes los dirigentes de primera línea de la institución, el entrenador del Azul Alfredo Berti recibió una mala noticia que llegó en un momento incómodo y que sembró cierto grado de incertidumbre por todo lo que jugará el equipo a la brevedad.

Lepra Luego del triunfo en La Plata, el CSIR se prepara para recibir a Rosario Central, el próximo domingo a las 22.15. El cuadro mendocino estará incluido en el bombo de 4 del sorteo y, desde este mismo jueves por la noche, conocerá su hoja de ruta que lo llevará por el continente como uno de los representantes del fútbol argentino en el certamen más importante de esta parte del mundo.

La mala noticia que recibió Alfredo Berti Este miércoles, a pocas horas del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el entrenador de la Lepra recibió una novedad que no deja de ser un dolor de cabeza debido a los compromisos que tiene que afrontar su equipo durante las próximas semanas.