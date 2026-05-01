El picante cruce de Luis Zubeldía con un periodista tras la caída de Fluminense en Bolivia que lo dejó último: "Quedate tranquilo"

Luis Zubeldía, DT de Fluminense, cruzó a un periodista luego de perder en Bolivia y quedar último en su grupo de Copa Libertadores.

Luis Zubeldía, DT argentino de Fluminense, tuvo un ida y vuelta picante con un periodista tras la derrota de su equipo ante Bolívar por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

El entrenador de Fluminense, Luis Zubeldía, protagonizó un cruce caliente con un periodista tras la derrota 2-0 ante Bolívar en La Paz, un resultado que dejó a su equipo último y en una situación muy comprometida en el Grupo C de la Copa Libertadores.

El momento más tenso llegó cuando el cronista calificó la zona como “accesible”. Ahí, el DT no dudó en interrumpir: “No, disculpe, pero era un grupo accesible para el que no conoce de fútbol. Y segundo, quedate tranquilo que vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabla de posiciones. Vamos a clasificar y después te voy a ver la cara y me vas a decir: ‘Bien, míster, clasificaron’. Tranquilo, respondí la pregunta y del arbitraje no voy a hablar”.

Luis Zubeldía se plantó ante un periodista en la conferencia de prensa El cruce de Luis Zubeldía con un periodista tras la derrota de Fluminense contra Bolívar El cruce de Luis Zubeldía con un periodista tras la derrota de Fluminense contra Bolívar. DSports

Lejos de quedar ahí, el periodista insistió y le preguntó por qué tenía tanta confianza en un equipo que necesita ganar lo que queda. Zubeldía fue contundente y repitió su postura: “Va a clasificar. Es una cuestión de sentir que tenemos equipo para clasificar. Confiamos en que vamos a clasificar”.

El presente del conjunto brasileño es complejo. Apenas suma un punto en sus primeras presentaciones, producto de un empate y derrotas ante rivales directos, lo que lo deja en el fondo de la tabla del grupo. La caída en la altura de Bolivia profundizó las dudas en un equipo que estaba armado para pelear arriba.