El emotivo homenaje de Racing a Gabriel Arias por su último partido en el Cilindro de Avellaneda

Gabriel Arias, quien no seguirá en Racing, se despidió del Cilindro con grandes reconocimientos por parte del club, sus compañeros y la hinchada.

Gabriel Arias fue reconocido por el club y los hinchas en la previa de Racing-Tigre.

Este lunes por la mañana, Gabriel Arias le anunció a Diego Milito que no renovaría su contrato con Racing. De este modo, al finalizar el 2025 se despedirá del club tras 7 años y medio, en los que atajó un total de 254 partidos, mantuvo 101 vallas invictas, recibió 246 goles y ganó 6 títulos.

Semejante noticia, al tratarse de uno de los arqueros más importantes de la historia de la institución, generó bastante impacto. La Academia primero le dedicó un sentido posteo en redes sociales, y luego le hizo un emotivo homenaje en la cancha en la previa del choque ante Tigre, su último encuentro en el Cilindro de Avellaneda, pese a que no le tocaría jugar, relegado del once titular por Facundo Cambeses.

El homenaje a Gabriel Arias en el Cilindro de Avellaneda El homenaje a Gabriel Arias en el Cilindro de Avellaneda Ya cuando el equipo saltó por primera vez al campo para hacer la entrada en calor, el guardameta argento-chileno fue fuertemente ovacionado por la hinchada. Pero después, antes de que comenzara el partido y con ambos elencos ya sobre el verde césped, se concretó la "ceremonia de despedida".

Primero, pasaron en las pantallas del estadio un video con muchos de los momentos más destacados de Arias en el arco blanquiceleste. Luego, Sebastián Saja, otro histórico arquero del club, actual director deportivo, le hizo entrega de una placa, con la cual posó junto a sus hijos, su pareja y el resto de su familia.

Santi Sosa le dio la cinta de capitán a Arias Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995651618562334837?s=20&partner=&hide_thread=false FOTO GRUPAL Y CINTA DE CAPITÁN PARA GABRIEL ARIAS.



FOTO GRUPAL Y CINTA DE CAPITÁN PARA GABRIEL ARIAS.

Como último gesto, todo el plantel de Racing lo esperó para la foto grupal del equipo. Al momento de sumarse, Santi Sosa le entregó la cinta de capitán, la cual el arquero portó durante los últimos años, hasta perder la titularidad hace unos pocos meses atrás.