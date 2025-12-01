El sentido posteo de Racing para despedir a Gabriel Arias en la previa del duelo ante Tigre
Luego de que se conociera que Gabriel Arias no renovaría su contrato, en Racing le dedicaron una publicación por su último partido en el Cilindro.
Diciembre arrancó movido para Racing, que enfrentará esta noche en Avellaneda a Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura. Pero esta mañana, a horas de este trascendental encuentro, el club se desayunó una tremenda noticia: Gabriel Arias, tras 7 años y medio, decidió no renovar su contrato para el 2026 y se irá libre.
La intención de la dirigencia era extenderle el vinculo, pero el arquero argento-chileno, que perdió la titularidad en los últimos meses ante Facundo Cambeses, le comunicó a Diego Milito que prefería ponerle fin a su historia con la Academia. Por lo tanto, el duelo ante el Matador, para el que está convocado pero es poco probable que juegue, será su adiós oficial al Cilindro.
El posteo de Racing para despedir a Gabriel Arias
En ese sentido, el cuadro blanquiceleste le dedicó un emotivo posteo en redes sociales a modo de despedida: "El de esta noche ante Tigre será el último partido en el Cilindro de Gabriel Arias, luego de 254 partidos jugados, más de un centenar de vallas invictas y 6 títulos en siete años defendiendo el arco de la Academia", comienza el texto.
"Hoy, en tu despedida, es momento de agradecer más que nunca por todo lo que nos brindaste, Gaby, y recordarte que nunca te vamos a olvidar, porque sos parte fundamental de nuestra historia. Nos diste seguridad, nos hiciste invencibles y aún más grandes", concluye finalmente la dedicatoria.
La publicación fue acompañada de una foto de Arias parado a metros del arco junto a los trofeos de los 6 títulos que ganó en el club: la Superliga 2018/19, los Trofeos de Campeones 2019 y 2022, la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. En los comentarios, se llenó de mensajes de hinchas de Racing, que despidieron al histórico arquero con todo el afecto y respeto que se merece.