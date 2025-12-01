El sentido posteo de Racing para despedir a Gabriel Arias en la previa del duelo ante Tigre

Luego de que se conociera que Gabriel Arias no renovaría su contrato, en Racing le dedicaron una publicación por su último partido en el Cilindro.

La intención de la dirigencia era extenderle el vinculo, pero el arquero argento-chileno, que perdió la titularidad en los últimos meses ante Facundo Cambeses, le comunicó a Diego Milito que prefería ponerle fin a su historia con la Academia. Por lo tanto, el duelo ante el Matador, para el que está convocado pero es poco probable que juegue, será su adiós oficial al Cilindro.

El posteo de Racing para despedir a Gabriel Arias Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1995606387066384703?s=20&partner=&hide_thread=false El de esta noche ante Tigre será el último partido en el Cilindro de Gabriel Arias, luego de 254 partidos jugados, más de un centenar de vallas invictas y 6 títulos en siete años defendiendo el arco de La Academia.



Hoy, en tu despedida, es momento de agradecer más que nunca por… pic.twitter.com/dRs0yiSbyD — Racing Club (@RacingClub) December 1, 2025 En ese sentido, el cuadro blanquiceleste le dedicó un emotivo posteo en redes sociales a modo de despedida: "El de esta noche ante Tigre será el último partido en el Cilindro de Gabriel Arias, luego de 254 partidos jugados, más de un centenar de vallas invictas y 6 títulos en siete años defendiendo el arco de la Academia", comienza el texto.

"Hoy, en tu despedida, es momento de agradecer más que nunca por todo lo que nos brindaste, Gaby, y recordarte que nunca te vamos a olvidar, porque sos parte fundamental de nuestra historia. Nos diste seguridad, nos hiciste invencibles y aún más grandes", concluye finalmente la dedicatoria.