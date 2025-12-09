La filosa frase de Verón contra la AFA tras la clasificación de Estudiantes: "Es lindo jugar finales, pero..."

El triunfo ante Gimnasia lo puso en otra definición, pero la Bruja Verón no dejó pasar la chance de remarcar lo que no le convence del torneo.

En el marco de La Semana del Tenis, Verón estuvo como expositor en una capacitación dirigida a directivos, gestores de clubes y academias.

Juan Sebastián Verón volvió a encender la discusión sobre el formato del fútbol argentino. Un día después de que Estudiantes se metiera en la final del Torneo Clausura, el presidente del Pincha apuntó nuevamente contra la organización de los campeonatos locales y dejó una frase que hizo ruido.

Estudiantes llega agrandado a la definición del sábado a las 21 en Santiago del Estero, después de vencer a Gimnasia con el gol de Tiago Palacios a los 28 del segundo tiempo. Verón no estuvo en el Bosque: cumple una suspensión de seis meses por el famoso pasillo de espaldas previo al duelo con Rosario Central. “Lo vi con amigos, pero ver este tipo de partidos por televisión es difícil”, reconoció.

Verón volvió a apuntar contra la organización del fútbol argentino. Video: Infobae. "Es lindo jugar finales, pero la organización de los torneos es bastante discutible. La realidad es que tenés muchas más chances de llegar. Más allá de eso, hay que hacerlo", afirmó. Las declaraciones surgieron durante el Congreso de Gestión de la Asociación Argentina de Tenis, evento que integró en la Semana del Tenis. Allí, en diálogo con Infobae, la voz del expresidente y emblema del club platense volvió a marcar diferencia: "Tenés muchas más chances de llegar. Más allá de eso, hay que hacerlo".

El presidente también celebró el momento del equipo y la impactante racha en el clásico platense, en la que Gimnasia ganó apenas uno de los últimos 27 partidos. “Se nos viene dando bien el clásico y me pone contento”, afirmó, en medio de un ciclo que ya acumula seis finales locales en dos años y tres títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024.