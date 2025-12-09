Los tres jugadores que se van de Boca y los seis que están en duda tras el golpe ante Racing

El entrenamiento de Boca en la Bombonera. El lateral uruguayo y el volante surgido en inferiores están cerca de cerrar su salida. Uno jugaría en Escocia y el otro tendría destino en Grecia.

Boca terminó el 2025 con la eliminación ante Racing y el cierre de ciclo para varios jugadores que finalizan su contrato en diciembre. La dirigencia ya tomó decisiones: tres futbolistas se irán libres y otros seis quedaron en un terreno de incertidumbre respecto a su continuidad.

Los que se marchan sin cargo son Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema. El colombiano jugó poco y nada en el semestre, quedó relegado detrás de Lautaro Blanco y, tras casi diez años en el club, ambas partes coincidieron en que el ciclo estaba terminado. En el caso de Miramón, Boca ya avisó que no ejecutará la opción de compra de 3,5 millones de euros y el volante regresará al Lille. Lema, apartado hace meses, se entrenó solo por decisión dirigencial y solo esperó a que finalice su vínculo para irse.

Los 3 jugadores que se van de Boca Juniors y los 6 que están en duda frank fabra.jpg Frank Fabra no suma minutos en Boca desde el 8 de febrero Noticias Argentinas El panorama se vuelve más difuso en el grupo de jugadores cuyo futuro es una incógnita: Javier García, Lucas Janson, Agustín Martegani, Luis Advíncula, Lucas Blondel y Edinson Cavani. García, a los 38 años, podría retirarse o sumarse al cuerpo técnico, aunque nada está resuelto. Janson y Martegani, sin continuidad ni rendimiento, tienen contrato largo pero están abiertos a salir si aparece una propuesta que convenga a todos.

Advíncula perdió terreno ante Juan Barinaga y, con un año de vínculo por delante, no está garantizada su permanencia. Blondel, relegado al punto de pedir jugar en Reserva, también figura entre los que buscarían nuevos horizontes. Y el caso más sensible es el de Cavani: el Matador quiere cumplir su contrato hasta finales de 2026, el club lo quiere retener, pero los problemas físicos constantes alimentan las dudas. Existe una cláusula que permite rescindir sin consecuencias en un período determinado, un detalle que podría entrar en juego.