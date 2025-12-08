El gesto de Javier Milei tras la victoria de Estudiantes en plena guerra con el Chiqui Tapia

Luego de la victoria de EDLP por 1-0 ante su clásico rival, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Milei publicó un escueto festejo en su cuenta de X a favor del quipo albirrojo.

El apoyo del mandatario al pincha se da en el marco de la fuerte disputa con la AFA por mostrar su disconformidad ante el nombramiento de Rosario Central como campeón del torneo local, definido en una reunión con dirigentes de distintos clubes. Luego de darle la espalda a los jugadores en el "pasillo" de los campeones, EDLP fue castigado por la Federación que conduce el Chiqui Tapia con fuertes sanciones para los titulares de Estudiantes y el presidente del club.

Javier Milei festejó el triunfo de Estudiantes de La Plata en pleno enfrentamiento con el Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

En los últimos días, el Gobierno redobló la apuesta contra la AFA con una fuerte acusación contra el Chiqui Tapia. Desde la administración libertaria denunciaron que la universidad creada por el dirigente deportivo "no está habilitada" e instaron a que deje de promocionar los cursos para la nueva institución académica.

A través del Ministerio de Capital Humano, informaron que "la denominada Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA) no es una institución universitaria legalmente habilitada en la República Argentina", por lo que la Subsecretaría de Políticas Universitarias intimó a la AFA "a suspender de forma inmediata toda promoción o publicidad vinculada a la supuesta casa de estudios superiores y a su oferta académica".

"Se constató que la Asociación del Fútbol Argentino está publicitando carreras de grado y de posgrado en medios de comunicación, redes sociales y en una página web recientemente creada, sin reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación correspondiente", advirtieron.

En ese marco, desde la cartera que conduce Sandra Pettovello subrayaron que "la normativa vigente es explícita: el uso de la palabra “Universidad”, y de cualquier derivado, está estrictamente reservado para instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional. Las Resoluciones Ministeriales N.º 206/1997 y 4600-E/2017, así como los artículos 39 y 68 de la Ley de Educación Superior, prohíben expresamente que entidades no habilitadas publiciten o emitan títulos de carácter universitario", explicaron.

"El Ministerio reafirma su compromiso con la integridad y calidad del sistema universitario argentino, y con la protección de estudiantes y familias frente a ofertas educativas que no cuentan con respaldo legal", sentenciaron desde el Gobierno nacional.