Manuel Adorni relanza su agenda: reuniones clave con ministros para reordenar la gestión

Luego de un período marcado por la estrategia defensiva y versiones sobre su continuidad, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , vuelve a tomar las riendas de la coordinación ministerial. Tras el fin de semana largo, el funcionario reactiva una agenda de reuniones individuales con los cuadros más importantes del Poder Ejecutivo para sepultar las internas y enfocar al equipo en la gestión pura.

Adorni mantendrá encuentros estratégicos con ministros que encabezan áreas críticas y poseen peso propio en el armado libertario. Entre los funcionarios citados se encuentran:

Este esquema de reuniones "uno a uno" fue una de las dinámicas que Adorni impulsó desde su llegada a la Jefatura de Gabinete, pero que había perdido continuidad en las últimas semanas debido a los cuestionamientos públicos por sus viajes y ruidos en la comunicación oficial.

La reactivación de esta agenda no es casual. El presidente Javier Milei busca reconstruir la confianza pública y considera que el éxito de su administración depende de la sanción de un paquete de aproximadamente 90 leyes y reformas en el Congreso.

Para lograrlo, la semana pasada volvió a sesionar la mesa política del Gobierno , encabezada por Adorni, con una directiva clara: dejar de lado los escándalos y las internas para concentrarse exclusivamente en el pedido presidencial. Los encuentros de esta semana funcionan, por tanto, como una señal de ordenamiento de prioridades y una muestra de unidad interna.

Reordenar la dinámica tras la crisis

La decisión de avanzar con este cronograma se produce tras días de alta sensibilidad en la Casa Rosada. El oficialismo busca pasar de una postura reactiva a una proactiva, volviendo a poner el foco en la desregulación económica y la seguridad, pilares del programa de Gobierno.

"La agenda busca recuperar el ritmo de trabajo en un momento en que la necesidad de ordenar prioridades se volvió evidente", señalan fuentes oficiales.

Se espera que, además de los encuentros individuales, Adorni participe de actividades oficiales junto al Presidente para ratificar su posición en la estructura de poder y dar por cerradas las versiones sobre su alejamiento.