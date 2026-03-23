Nunca una imagen ha sido tan repetida como la de Donald Trump ni la palabra tan decisiva en la historia

Las consecuencias de cada palabra que pronuncia Donald Trump no tienen límites previsibles. El precio del barril de petróleo se redujo ante la sola mención de imponer una tregua. En Argentina lo sabemos, salvó a Milei de su segura derrota

La imagen es todo, o casi En la década de 1990 se popularizó la frase "la imagen es todo" y no provenía de un laboratorio social sino de avisos publicitarios. Aunque el uso tenía un carácter irónico, despertó una intensa polémica en la academia de las ciencias de la comunicación. El adverbio "todo" no sólo desplazaba de su altar a la palabra sino que la desaparecía y esto hubiese sido catastrófico para la filosofía y seguramente, para la humanidad toda.

La imagen transmite conceptos con mayor velocidad que un texto, pero la celeridad es recomendable en una competencia a tal efecto, no a la hora de la comprensión intelectual. La neurociencia detectó que en un segundo pueden interpretarse 75 imágenes que viajan de la retina al cerebro, esa rapidez no garantiza ningún atributo, pero mantiene vigente la dicotomía epistemológica entre postal y palabra.

El Che Guevara versus Donald Trump En Estados Unidos algunas sentencias gobiernan su ideología cotidiana. "If it can't be accounted for, it doesnt't exist" debe traducirse como "si no puede contabilizarse, no existe". Esa fiebre estadística ha sido vital para su posición hegemónica. Aunque en muchas ocasiones invita a dudar de tanto análisis, siempre es valedero para que lo odioso se vuelva útil, o al menos, entretenido. Proveniente de uno de esos estudios de universidades que aparentan prestigio, surge el dato. La imagen más replicada y en consecuencia, la imagen estática más vista de un rostro en la historia es la de Ernesto "Che" Guevara, tomada en 1960 por Alberto Korda. Hoy la figura con mayor exposición ante las miradas de hombres y mujeres en toda la Tierra es la de Donald Trump, pero no en fotos sino con su figura en movimiento. El símbolo de la rebeldía juvenil y emancipadora en competencia con la de un líder ecléctico, impredecible, con una capacidad bélica y de destrucción incomparables, y a la vez con un poder de palabra sublimado en hechos concretos

Anverso y reverso de un milagro En Argentina vivimos (y sufrimos, según las preferencias y la ética) la formidable potencia que tiene el valor de la palabra, de la palabra de Trump. Bastó un elogio y la promesa en otorgarle a Milei apoyo económico para rescatarlo de una derrota segura en las elecciones de medio término, a la vez que decía que la Argentina era un país que estaba muriendo. O sea, el verbo funcionó como un desfibrilador para el presidente argentino, aunque las consecuencias cardíacas para la Nación no tengan los beneficios como los de un trasplante efectuado por el Dr. Claudio Burgos. Aunque el Swap no se haya efectivizado y las reservas del Banco Central sean insuficientes, la estabilidad de Javier Milei sólo está supeditada a la tolerancia de la sociedad argentina frente a hechos de corrupción, dislates inocultables y una economía que crece empujada por exportaciones primarias y créditos impagables.