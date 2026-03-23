Nunca una imagen ha sido tan repetida como la de Donald Trump ni la palabra tan decisiva en la historia
El iracundo mandamás del país más poderoso del Planeta, Donald Trump, después de amenazar con desaparecer a Irán, promete una tregua y su impacto es inmediato
Las consecuencias de cada palabra que pronuncia Donald Trump no tienen límites previsibles. El precio del barril de petróleo se redujo ante la sola mención de imponer una tregua. En Argentina lo sabemos, salvó a Milei de su segura derrota
La imagen es todo, o casi
En la década de 1990 se popularizó la frase "la imagen es todo" y no provenía de un laboratorio social sino de avisos publicitarios. Aunque el uso tenía un carácter irónico, despertó una intensa polémica en la academia de las ciencias de la comunicación. El adverbio "todo" no sólo desplazaba de su altar a la palabra sino que la desaparecía y esto hubiese sido catastrófico para la filosofía y seguramente, para la humanidad toda.
La imagen transmite conceptos con mayor velocidad que un texto, pero la celeridad es recomendable en una competencia a tal efecto, no a la hora de la comprensión intelectual. La neurociencia detectó que en un segundo pueden interpretarse 75 imágenes que viajan de la retina al cerebro, esa rapidez no garantiza ningún atributo, pero mantiene vigente la dicotomía epistemológica entre postal y palabra.
El Che Guevara versus Donald Trump
En Estados Unidos algunas sentencias gobiernan su ideología cotidiana. "If it can't be accounted for, it doesnt't exist" debe traducirse como "si no puede contabilizarse, no existe". Esa fiebre estadística ha sido vital para su posición hegemónica. Aunque en muchas ocasiones invita a dudar de tanto análisis, siempre es valedero para que lo odioso se vuelva útil, o al menos, entretenido. Proveniente de uno de esos estudios de universidades que aparentan prestigio, surge el dato. La imagen más replicada y en consecuencia, la imagen estática más vista de un rostro en la historia es la de Ernesto "Che" Guevara, tomada en 1960 por Alberto Korda. Hoy la figura con mayor exposición ante las miradas de hombres y mujeres en toda la Tierra es la de Donald Trump, pero no en fotos sino con su figura en movimiento. El símbolo de la rebeldía juvenil y emancipadora en competencia con la de un líder ecléctico, impredecible, con una capacidad bélica y de destrucción incomparables, y a la vez con un poder de palabra sublimado en hechos concretos
Anverso y reverso de un milagro
En Argentina vivimos (y sufrimos, según las preferencias y la ética) la formidable potencia que tiene el valor de la palabra, de la palabra de Trump. Bastó un elogio y la promesa en otorgarle a Milei apoyo económico para rescatarlo de una derrota segura en las elecciones de medio término, a la vez que decía que la Argentina era un país que estaba muriendo. O sea, el verbo funcionó como un desfibrilador para el presidente argentino, aunque las consecuencias cardíacas para la Nación no tengan los beneficios como los de un trasplante efectuado por el Dr. Claudio Burgos. Aunque el Swap no se haya efectivizado y las reservas del Banco Central sean insuficientes, la estabilidad de Javier Milei sólo está supeditada a la tolerancia de la sociedad argentina frente a hechos de corrupción, dislates inocultables y una economía que crece empujada por exportaciones primarias y créditos impagables.
El huevo y la gallina son gemelos
La incoherencia discursiva y el desparpajo, dos conductas antes inaceptables para cualquier líder que se precie de tal, hoy devienen en méritos superlativos que identifican a Donald Trump. Burlas infantiles frente a la primera ministra de Japón; adjetivaciones tremebundas para presidentes; insultos procaces dirigidos a sus propios socios de la OTAN, en cualquier momento pueden convertirse en alabanzas y gestos de afecto o admiración, como con Lula Da Silva, de Brasil o Gustavo Petro de Colombia. Quizá en un futuro libro de historia suenen como actitudes humorísticas, pero esto ocurre en medio de tragedias, muertes de niñas, niños, civiles. Víctimas involuntarias y pérdidas extraordinarias. Toda conjetura se disuelve en un posteo desde una red social porque en simultáneo, un cambio súbito de opinión, adultera todo plan y provoca un descenso inmediato del valor del petróleo, el precio cae sin otra razón que su declaración https://www.mdzol.com/dinero/el-petroleo-cae-casi-10-luego-que-trump-pospusiera-el-plazo-del-ultimatum-que-habia-dado-iran-n1481584
Profetas o guionistas
Si el régimen teocrático iraní es derrocado, régimen del cual no tenemos demasiadas evidencias aunque estamos sobre informados, será por razones lejanas a la pretensión de salvaguardar libertades de un pueblo. Si acaso acuerdan un período de no agresión, para evitar una catástrofe impredecible, no se habrá modificado ninguno de los pretextos utilizados para dar muerte a tantos inocentes. Esta distopía que experimenta el Mundo, algunos de modo directo y trágico, otros lateral y más piadoso, se inscribe en una realidad anticipada en la ficción. Tal vez, como propone Lucrecia Martel, la talentosa directora y guionista de cine, es tiempo de proponer historias felices y anticipar desde la ficción momentos de paz, progreso, amor, cuestión de que funcione como ocurre hoy, que todos los presagios de la literatura futurista sórdida y amenazante, se consagran afuera de las pantallas, sobre los cuerpos, sobre el presente, nublando la idea de un mañana vivible. La absurdidad del presente desconcierta hasta el hartazgo.