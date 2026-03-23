Nuevas filtraciones revelan un plan de Novelli para usufructuar la imagen de Milei

El trader mantenía vínculos con diferentes empresarios para elaborar una moneda y otros productos con la imagen de Javier Milei.

En el marco de la investigación por el caso $Libra, surgieron nuevos detalles sobre presuntos negocios paralelos vinculados al entorno del presidente Javier Milei, entre ellos un proyecto para lanzar monedas de oro y plata con su imagen con fines comerciales y de recaudación.

De acuerdo a documentos y archivos recuperados del celular del empresario Mauricio Novelli, el plan incluía acuñar piezas con el rostro del mandatario y símbolos asociados a su figura política, como el león y consignas vinculadas a su espacio. La iniciativa formaba parte de una estrategia más amplia para monetizar la imagen presidencial mediante distintos productos.

Negocios paralelos en torno a la imagen presidencial El proyecto fue impulsado por la firma ICV Advisors, que elaboró propuestas confidenciales que contemplaban no solo la creación de monedas de oro, sino también el desarrollo de merchandising como indumentaria, accesorios y otros productos vinculados al Presidente.

Según la reconstrucción de los hechos a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los impulsores del plan mantuvieron reuniones en la Casa Rosada durante 2024, gestionadas por Novelli, donde participaron empresarios extranjeros interesados en el negocio. El ingreso a esos encuentros habría sido autorizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, los documentos señalan que la iniciativa incluía un esquema de comercialización internacional, con la posibilidad de vender las monedas tanto en la Argentina como en el exterior, y con la intención de generar ingresos a partir del uso de la imagen presidencial.