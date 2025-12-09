La drástica decisión que tomó Juan Sebastián Verón tras el severo castigo del Tribunal de Disciplina de la AFA

En plena previa de la final del Clausura, el conflicto entre Estudiantes de La Plata y la AFA vuelve a escalar con la decisión del presidente del Pincha.

El presidente de Estudiantes llevará su caso al Tribunal Arbitral del Deporte para intentar anular la sanción por el pasillo de espaldas ante Rosario Central.

Juan Sebastián Verón recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en busca de revertir la suspensión de seis meses que le aplicó el Tribunal de Disciplina de la AFA. La medida, dictada el 27 de noviembre, lo dejó momentáneamente inhabilitado para ejercer sus funciones como presidente de Estudiantes, a raíz del pasillo de espaldas que realizó el plantel ante Rosario Central cuando el Canalla fue proclamado campeón de la tabla anual.

Según plantea la dirigencia del Pincha, la sanción es “arbitraria” y no respeta parámetros que justifiquen la severidad del castigo. Con esa línea argumental, Verón buscará en el TAS que se anule la suspensión para poder continuar en su cargo mientras el club atraviesa su momento más relevante del semestre: la final ante Racing por el Torneo Clausura.

Verón apelará en el TAS para frenar la suspensión impuesta por la AFA Verón y Estudiantes al TAS por la sanción Verón y Estudiantes al TAS por la sanción TyC Sports El fallo también incluyó dos fechas de suspensión para los once titulares que participaron de aquel encuentro y una medida particular para el capitán de ese día, Santiago Núñez, a quien se le prohibió portar la cinta durante tres meses. La decisión generó un fuerte malestar interno en Estudiantes, que desde entonces sostiene un conflicto abierto con la AFA.

En paralelo, el cruce con Pablo Toviggino volvió a quedar expuesto. El tesorero de la AFA y hombre de confianza de Claudio Tapia publicó mensajes en redes sociales en los que, sin nombrarlo, volvió a apuntar contra Verón y lo calificó como un “enemigo”. Ese intercambio avivó la tensión entre ambas partes.

Los fuertes palazos de Juan Sebastián Verón a Tapia y Toviggino Los palazos de Verón al Chiqui Tapia y Pablo Toviggino Verón también había dado su respuesta días después de conocerse el fallo. Dijo estar preocupado por las amenazas dirigidas hacia la institución y advirtió sobre posibles represalias en 2026. “La bajeza para amenazar a una institución como Estudiantes de que el año que viene la va a pasar mal me llama la atención. Vamos a tener que estar atentos”, afirmó el presidente al analizar el clima que rodea la disputa.