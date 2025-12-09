La LPF quedó en la mira por Sur Finanzas y aseguró plena colaboración judicial

La Liga Profesional confirmó que Sur Finanzas es solo un sponsor y aseguró total colaboración con la Justicia ante el pedido de información.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó este martes que funcionarios judiciales se presentaron en su sede en el marco de una investigación que involucra a la empresa Sur Finanzas, actualmente bajo la mira por presuntas irregularidades financieras. La visita tuvo como objetivo recolectar documentación vinculada a la causa que avanza en la Justicia.

Según informó la organización en un comunicado oficial publicado en X, la LPF “se puso inmediatamente a disposición” de las autoridades y colaboró con todo lo requerido durante el operativo. La entidad destacó que la entrega de información se realizó “como corresponde” y sin ningún tipo de objeción, en línea con su política institucional de transparencia.

El comunicado también aclaró que la relación entre la LPF y Sur Finanzas se limita exclusivamente a un contrato comercial por el cual la firma actúa como sponsor de las competencias organizadas por la Liga. Desde la entidad remarcaron que la participación de la empresa se restringe a acciones publicitarias previstas en un convenio “debidamente rubricado en su momento”.

La Liga Profesional de Fútbol de Tapia buscó despegarse La dirigencia de la LPF buscó despejar cualquier especulación respecto de eventuales vínculos operativos o financieros con Sur Finanzas más allá de ese acuerdo de patrocinio. Señalaron que la empresa no interviene en decisiones deportivas ni administrativas, y que su rol se limita al esquema de publicidad acordado contractualmente.