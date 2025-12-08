Bodega, lujo y basura: la vinculación directa de la AFA con una bodega de Mendoza y la presencia de Toviggino y Tapia

Vino, buenos paisajes y símbolo de estatus. Pero también del otro lado de la cadena productiva: la basura y sus negocios. Los vínculos comerciales y laborales que rodean al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y su entorno tienen aristas diversas y algunas de ellas tocan a Mendoza de manera lateral y frontal.

Una de ellas es a través del mundo del vino y la bodega La Vigilia. Más allá de las sospechas, la bodega y los viñedos están a nombre de varios referentes relevantes de la AFA ; particularmente del entorno de Tapia y Pablo Toviggino , el cajero de la entidad madre del fútbol. Esa bodega es atribuida a ambos dirigentes y en los papeles hay cercanía.

La industria del vino es compleja y una cosa son los viñedos y otra la bodega. En el caso de los vinos “de la AFA” hay referentes en ambas partes de la cadena. La bodega está a nombre de dos sociedades. Maroma SA es la razón social que contiene a la planta de producción. Esa empresa fue creada en Mendoza en 2007 con una gran amplitud de rubros como Comerciales; Inmobiliaria; Constructora; Administración de bienes y Mandataria; Agropecuarias; Industriales; Minera; Financiera; Consultora; Transporte; Exportación e Importación; Hotelería y Turismo.

Pero el año clave es 2022. Ese año renunció todo el directorio de la empresa y asumen como presidenta Olga Delgado y como vicepresidente Juan Pablo Beacon. Allí se transparenta el vínculo con la AFA. “Cordobés de nacimiento, viedmense y patagónico por adopción. Abogado, máster en derecho deportivo”. Así se autodefine el dirigente devenido en empresario vitivinícola. En sus redes es un soldado de Toviggino y un ferviente opositor al Gobierno nacional. Fue presidente de la Federación Patagónica de Futbol, Asesor letrado del Consejo Federal y presidente del Consejo Federal.

Según los datos del INV, también es empresario vitivinícola en una de las zonas más exclusivas de Mendoza para esa industria: los Chacayes, en Tunuyán; el deseado Uco Valley. De hecho es parte del exclusivo consorcio The Vines. Los aliados de Tapia y Toviggino se codean allí con algunos referentes del exclusivo mundo del vino de alta gama y el turismo de lujo.

Toviggino Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon, uno de los dueños de la bodega La Vigilia a través de la empresa Maroma SA. Ambos son de máxima confianza y conducen la AFA.

En el registro del INV Maroma SA tiene a cargo seis marcas comerciales y etiquetas. Del hombre que es mano derecha de Toviggino dependen El Augurio, la Ofrenda de La Vigilia, 8 etiquetas de La Vigilia, Rope (que es un restaurante) y tres etiquetas bajo la marca Neurus. Esa denominación tiene datos sugestivos atrás, pues coincide con el nombre enorme que tiene el helipuerto de la mansión ubicada en Pilar que es atribuida a Pablo Toviggino.

Etiqueta neurus La etiqueta de uno de los vinos "Neurus", de La Vigilia. El nombre es sugestivo por las sospechas de enriquecimiento de los dirigentes de la AFA y en particular con un inmueble de Pilar.

Esa propiedad está a nombre de Real Central SRL y desde la Coalición Cívica denunciaron que los dueños reales son Toviggino y Chiqui tapia. La misma sociedad ha manejado un patrimonio desmesurado que incluye autos de alta gama y la excéntrica propiedad de pilar. La marca Neurus se comercializa en Mendoza como vinos de alta gama.

registro la vigilia bodega El registro del INV donde figuran las marcas asociadas a un dirigente de la AFA que es mano derecha de Tapia y Toviggino.

Las vinculaciones de la bodega con la AFA siguen. Los viñedos con los que se producen los vinos están en esa misma zona exclusiva. Y figuran a nombre de otra sociedad altamente vinculada con Toviggino y Tapia. Se trata de WICCA SAS, una empresa creada en Buenos Aires. Allí la responsable es Florencia Sartirana, gerenta de finanzas de la AFA. La mujer sí tiene perfil alto respecto a la bodega, pues es la cara visible. Según los registros del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Wicca tiene dos viñedos en Los Sauces, Tunuyán, en el entorno a la bodega y están registrados bajo el número A01786 y C16067. Los costos de la zona son descomunales. La hectárea en The Vines, por ejemplo, cuesta cerca de 300 mil dólares.

Wicca se constituyó en 2019. Los datos más relevantes están en los movimientos societarios. La empresa fue presidida también por Olga Delgado, quien sería una “prestanombre”. Pero en 2024 la presidencia pasó a manos de Florencia Sartinana, la empleada jerárquica de la AFA. Wicca tiene registrados sus viñedos ante el INV por lo que Sartinana es la referente.

registro la vigilia viñedos Los viñedos registrados a nombre de Wicca, otro de los activos del universo AFA.

La industria del vino no es una de las de mayor rentabilidad en el corto plazo y la mayoría de las inversiones vienen de capitales ya constituidos. También hay vinculación con el turismo de alta gama y el real state, dos actividades que también son usadas como objetivo para el lavado de dinero. Mendoza, por ejemplo, estuvo exceptuada de algunos de los controles antilavado establecidos por la UIF por acciones judiciales que, por ejemplo, obligaron a no informar operaciones sospechosas en la compra y venta de inmuebles.

empresas afa bodega Las dos empresas que son dueñas de La Vigilia y están directamente relacionadas a figuras de la AFA.

Claudio “Chiqui” Tapia tiene un patrimonio voluminoso e ingresos millonarios por la AFA, la FIFA y el CEAMSE, el consorcio encargado de la gestión de residuos en el AMBA. A pesar de las sospechas que rodean el manejo de fondos, el presidente de la AFA no pasó por los filtros antilavado que tiene el Estado. Eso ocurrió porque no fue considerado como “persona políticamente expuesta” ante la Unidad de Información Financiera. “Tener por válidas y formalmente eficaces las declaraciones juradas presentadas por el Sr. Claudio Fabián Tapia, con fechas 18 de septiembre de 2021 y 9 de septiembre de 2024, en las cuales afirma, bajo juramento, no encontrarse comprendido en el régimen de Personas Expuestas Políticamente”, reza la resolución del tribunal de ética de la Asociación del Fútbol Argentino por la que se justifica la falta de rendición de cuentas ante la UFI de Tapia.

Basura que vale oro

Claudio “Chiqui” Tapia es polifuncional. Además de presidente de la AFA, dirigente de la CONMEBOL, es funcionario de la Coordinación Ecológica del área Metropolitana (CEAMSE); el consorcio que gestiona los residuos sólidos del Gran Buenos Aires. Pero también figura como empleado de Sorbayres, una empresa que presta el servicio de higiene urbana en varios municipios de Buenos Aires. No es un rubro ajeno por su trabajo en el CEAMSE; aunque podría ser incompatible. Además, ese rubro tiene mucha vinculación con Camioneros, sindicato con el que Tapia estuvo vinculado a través de su ex esposa: la hija de Hugo Moyano.

Solbayres es parte del grupo mendocino Pescarmona, ligado a la industria de la basura desde hace décadas. La compañía madre es Tysa, que contiene a Solbayres, Tusa Salud y Lime. En Mendoza, por ejemplo, presta el servicio de limpieza urbana a través de Lime, pero tiene dos grandes negocios. A través de Tysa Salud tiene a cargo la recolección y tratamiento de todos los residuos patológicos de la Provincia. Ese negocio comenzó durante la gestión de Celso Jaque, que le otorgó el monopolio a la empresa a través de la marca Sustenta. El año pasado el Gobierno le otorgó la concesión nuevamente, pero con la marca Tysa Salud. La empresa cobra por la recolección de los residuos médicos de más de 3 mil generadores y por el tratamiento de 100 toneladas al mes de esos residuos (que hace en un predio de Las Heras).

El otro gran contrato de Tysa es el relleno sanitario del área metropolitana de Mendoza. Es quien tiene a cargo el enorme predio de El Borbollón, donde están obligados a llevar los residuos domiciliarios los departamentos de Las Heras, Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Lavalle, Luján y Maipú. Allí se procesan más de 40 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al mes y es parte del proyecto GIRSU que impulsa el Gobierno. La empresa Tysa es parte del grupo Pescarmona que tenía hasta hace algunos años a IMPSA como empresa emblema. La histórica metalúrgica quedó ahora en manos extranjeras, tras haber estado al borde de la desaparición. Pero el negocio de la basura se mantuvo y Tapia es empleado de ese emporio.