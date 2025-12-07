Denuncia por lavado en la AFA: la Coalición Cívica apuntó contra los testaferros de la dirigencia

La Coalición Cívica expuso con dureza los fundamentos de la denuncia por lavado de dinero que involucra a asociados de la dirigencia de la AFA , al tiempo que cuestionó la parálisis del sistema judicial y señaló un presunto conflicto de interés que podría comprometer la transparencia de la investigación.

En diálogo con Radio Rivadavia —cuyos fragmentos fueron replicados por la Agencia Noticias Argentinas—, Matías Yofe , dirigente del espacio liderado por Elisa Carrió , aseguró que existe una “inacción total” por parte de la Justicia y de los organismos de control. “Es el sistema judicial totalmente al servicio de esta gente”, afirmó, remarcando que la adquisición masiva de bienes por parte de los acusados jamás generó una alerta automática por parte del Estado.

La denuncia presentada por la Coalición Cívica se centra en un presunto esquema de testaferros , entre los que mencionó a Luciano Pantano , un monotributista, y a su madre jubilada. Ambos figuran como titulares de la firma Real Central , empresa que —según Yofe— sería la fachada detrás de una ostentosa acumulación de bienes.

Entre los activos detectados, se menciona una mansión en Pilar con helipuerto no declarado, valuada en millones de dólares, y una colección de más de 120 autos de lujo , incluidos Ferrari, Porsche, BMW y vehículos de colección. A esto se suma otra propiedad en el barrio Aires Plaza de Pilar , también vinculada a la misma estructura societaria.

Para Yofe, el origen de estos fondos podría estar relacionado con dinero que nunca llegó a los clubes del fútbol argentino . “Tristemente, es la plata que no estaría llegando a los clubes. Vemos instituciones quebradas, con infraestructura deteriorada y completamente desfinanciadas”, advirtió.

Críticas a la Justicia por la falta de medidas y el pase de expedientes

La causa que investiga los presuntos movimientos de dinero ingresó por Casación, pero terminó derivando en el juzgado de Daniel Rafecas, quien —según Yofe— “se declaró incompetente sin dictar ninguna medida preliminar”. Algo similar ocurrió en el fuero Penal Económico.

“Se iban pasando la causa peleándose por competencia, mientras nadie tomaba una sola medida para preservar lo que había en la quinta”, cuestionó, en referencia al predio donde se guardaría la colección de autos.

Yofe insistió en que la falta de controles es evidente: “Estamos hablando de millones de dólares gastados en autos y propiedades. No saltó ninguna alerta. Cualquiera quiere comprar un auto y el Estado enseguida pregunta de dónde sale la plata. Acá, nada”.

Un conflicto de interés en el corazón del fútbol argentino

Otro aspecto señalado por la Coalición Cívica es el conflicto de interés que se generaría debido a la composición del Tribunal de Disciplina de la AFA, integrado por jueces y fiscales. Según Yofe, algunos de esos mismos funcionarios podrían terminar recibiendo causas penales vinculadas a la propia dirigencia del fútbol argentino.

“Veamos si no coinciden los nombres en las causas que están dando vueltas, entre ellas las que iniciamos junto a la doctora Lilita Carrió”, advirtió.

En la entrevista, se le consultó directamente:

—¿Estás diciendo que una causa contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia podría caer en manos de un miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA?

A lo que respondió sin titubeos:

—Sí, claro. Es impresionante. Ese es el delirio.