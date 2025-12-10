Así quedaron las zonas para el Apertura y Clausura 2026 de la Liga Profesional y los cruces interzonales
Se pone en marcha la competencia del año próximo, con la conformación de las zonas de los torneos Apertura y Clausura 2026 de la Liga Profesional.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorteó las zonas para los el Torneo Apertura y el Clausura 2026 y sus correspondientes fixtures.
Además, en una transmisión en vivo se reafirmó que el formato será el mismo que el de este año, ya que tanto el Apertura como el Clausura contarán con 16 fechas en la fase regular, donde cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su zona, además de un encuentro interzonal y su correspondiente clásico.
Luego, los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs, que serán de eliminación directa hasta conocer al campeón.
Así quedaron conformadas las zonas
Zona A
Boca Juniors
Independiente
San Lorenzo
Deportivo Riestra
Talleres
Instituto
Platense
Vélez
Estudiantes
Gimnasia y Esgrima (Mza)
Lanús
Newell's
Defensa y Justicia
Central Córdoba (SE)
Unión
Zona B
River Plate
Racing
Huracán
Barracas
Belgrano
Estudiantes de Río Cuarto
Argentinos Juniors
Tigre
Gimnasia y Esgrima La Plata
Independiente Rivadavia
Banfield
Rosario Central
Aldosivi
Atlético Tucumán
Sarmiento (J)
Así se jugarán los encuentros interzonales
Los duelos interzonales que tendrá otra jornada del calendario definitivo se sorteó y quedó conformada de la siguiente manera. Cabe aclarar que todavía no está definida la localía, ya que eso se realizará cuando se lleve a cabo el calendario definitivo.
Vélez Sarsfield vs River Plate
Barracas Central vs Platense
Talleres vs Rosario Central
Sarmiento (J) vs Estudiantes LP
Defensa y Justicia vs Belgrano
Argentinos vs Lanús
Boca Juniors vs Racing Club
Independiente Rivadavia vs Independiente
Unión vs Aldosivi
Atl. Tucumán vs Instituto
San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto
Gimnasia y Esgrima LP vs Gimnasia y Esgrima (Mza)
Central Córdoba (SE) vs Tigre
Huracán vs Deportivo Riestra
Newell's Old Boys vs Banfield
Las parejas
El sorteo se realizó por parejas, no por clubes de manera individual, que conformarán los duelos clásicos en la fecha que la LPF disponga cuando se realice el fixture completo.
El sorteo se realizó después de la reunión de Comité Ejecutivo y pudo verse en vivo por lpfplay.com, dando inicio formal a la planificación de la temporada.