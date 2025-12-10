Así quedaron las zonas para el Apertura y Clausura 2026 de la Liga Profesional y los cruces interzonales

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) sorteó las zonas para los el Torneo Apertura y el Clausura 2026 y sus correspondientes fixtures.

Además, en una transmisión en vivo se reafirmó que el formato será el mismo que el de este año, ya que tanto el Apertura como el Clausura contarán con 16 fechas en la fase regular, donde cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su zona, además de un encuentro interzonal y su correspondiente clásico.

Luego, los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs, que serán de eliminación directa hasta conocer al campeón.

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres

Instituto

Platense

Vélez

Estudiantes

Gimnasia y Esgrima (Mza)

Lanús

Newell's

Defensa y Justicia

Central Córdoba (SE)

Unión

Zona B

River Plate

Racing

Huracán

Barracas

Belgrano

Estudiantes de Río Cuarto

Argentinos Juniors

Tigre

Gimnasia y Esgrima La Plata

Independiente Rivadavia

Banfield

Rosario Central

Aldosivi

Atlético Tucumán

Sarmiento (J)

Así se jugarán los encuentros interzonales

Los duelos interzonales que tendrá otra jornada del calendario definitivo se sorteó y quedó conformada de la siguiente manera. Cabe aclarar que todavía no está definida la localía, ya que eso se realizará cuando se lleve a cabo el calendario definitivo.

Encuentros interzonales

Vélez Sarsfield vs River Plate

Barracas Central vs Platense

Talleres vs Rosario Central

Sarmiento (J) vs Estudiantes LP

Defensa y Justicia vs Belgrano

Argentinos vs Lanús

Boca Juniors vs Racing Club

Independiente Rivadavia vs Independiente

Unión vs Aldosivi

Atl. Tucumán vs Instituto

San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia y Esgrima LP vs Gimnasia y Esgrima (Mza)

Central Córdoba (SE) vs Tigre

Huracán vs Deportivo Riestra

Newell's Old Boys vs Banfield

Las parejas

El sorteo se realizó por parejas, no por clubes de manera individual, que conformarán los duelos clásicos en la fecha que la LPF disponga cuando se realice el fixture completo.

Las parejas

El sorteo se realizó después de la reunión de Comité Ejecutivo y pudo verse en vivo por lpfplay.com, dando inicio formal a la planificación de la temporada.