La tremenda e inédita particularidad de Boca en el sorteo de la Liga Profesional 2026

En Ezeiza quedaron conformados los grupos y los duelos interzonales y los hinchas de Boca explotaron por un detalle que no pasó desapercibido

Con su plantel de vacaciones y mientras se define la continuidad de Claudio Úbeda como DT, Boca ya mira hacia el 2026. Y este miércoles, tras el sorteo de la Liga Profesional realizado en el predio de la AFA, apareció una particularidad que encendió las redes: el Xeneize jugará todos los clásicos posibles en el próximo año. Sí, todos.

El sorteo mantuvo las mismas zonas para Apertura y Clausura. Boca quedó en la Zona A con San Lorenzo e Independiente, dos duelos fuertes asegurados en ambos semestres. A eso hay que sumar los interzonales. Uno estaba cantado: el Superclásico ante River. Pero el otro salió por bolillero… y cayó Racing, que está en la Zona B.

Así quedaron conformadas las zonas para la Liga Profesional 2026 Zonas Liga Profesional 2026 Se definieron las Zonas para la temporada 2026 @LigaAFA Así, el Xeneize volverá a cruzarse con la Academia dos veces en el año, justo después de la semifinal del Clausura en la que los de Gustavo Costas lo dejaron afuera. Un condimento especial para lo que viene.

El resultado final es impactante: entre zona e interzonales, Boca será el único de los cinco grandes que enfrentará a los otros cuatro en un mismo calendario. River, Independiente, San Lorenzo y Racing, todos en la misma temporada. Un 2026 que arranca picante antes de que ruede la pelota.