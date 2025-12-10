Presenta:

Gimnasia con Boca y la Lepra con River: se sorteó la Liga Profesional 2026

Los dos equipos mendocinos de Primera División, la Lepra y Gimnasia, ya conocen los grupos que integrarán en el 2026.

Juan Andrés Tuzzi

Con la presencia de los principales dirigentes, la Liga Profesional sorteó los grupos de la temporada 2026.&nbsp;

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima son los dos equipos mendocinos que estarán en la Primera División del fútbol argentino a partir de la temporada 2026. Hoy se realizó el sorteo de las zonas y por ello la Lepra y el Lobo ya conocen a sus rivales para el Torneo Apertura y el Torneo Clausura del año próximo.

Gimnasia estará en la Zona A con Boca Juniors, e Independiente Rivadavia, en la Zona B con River Plate.

Obviamente el Lobo y la Lepra están emparejados y jugarán el clásico dos veces en el año a pesar de estar en distintas zonas.

Con respecto a la otra fecha interzonal, Gimnasia enfrentará a Gimnasia La Plata y la Lepra a Independiente de Avellaneda.

Las zonas de la Lepra y el Lobo

Zona A

  • Boca Juniors
  • Independiente
  • San Lorenzo
  • Deportivo Riestra
  • Talleres
  • Instituto
  • Platense
  • Vélez Sarsfield
  • Estudiantes
  • Gimnasia de Mendoza
  • Lanús
  • Newell's Old Boys
  • Defensa y Justicia
  • Central Córdoba de SdE
  • Unión de Santa Fe

Zona B

  • River Plate
  • Racing Club
  • Huracán
  • Barracas Central
  • Belgrano
  • Estudiantes Río Cuarto
  • Argentinos Juniors
  • Tigre
  • Gimnasia LP
  • Independiente Rivadavia
  • Banfield
  • Rosario Central
  • Aldosivi
  • Atlético Tucumán
  • Sarmiento de Junín

