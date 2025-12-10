Gimnasia con Boca y la Lepra con River: se sorteó la Liga Profesional 2026

Los dos equipos mendocinos de Primera División, la Lepra y Gimnasia, ya conocen los grupos que integrarán en el 2026.

Con la presencia de los principales dirigentes, la Liga Profesional sorteó los grupos de la temporada 2026.

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima son los dos equipos mendocinos que estarán en la Primera División del fútbol argentino a partir de la temporada 2026. Hoy se realizó el sorteo de las zonas y por ello la Lepra y el Lobo ya conocen a sus rivales para el Torneo Apertura y el Torneo Clausura del año próximo.

Gimnasia estará en la Zona A con Boca Juniors, e Independiente Rivadavia, en la Zona B con River Plate.

Obviamente el Lobo y la Lepra están emparejados y jugarán el clásico dos veces en el año a pesar de estar en distintas zonas.

Con respecto a la otra fecha interzonal, Gimnasia enfrentará a Gimnasia La Plata y la Lepra a Independiente de Avellaneda.

Las zonas de la Lepra y el Lobo Zona A