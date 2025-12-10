Gimnasia con Boca y la Lepra con River: se sorteó la Liga Profesional 2026
Los dos equipos mendocinos de Primera División, la Lepra y Gimnasia, ya conocen los grupos que integrarán en el 2026.
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima son los dos equipos mendocinos que estarán en la Primera División del fútbol argentino a partir de la temporada 2026. Hoy se realizó el sorteo de las zonas y por ello la Lepra y el Lobo ya conocen a sus rivales para el Torneo Apertura y el Torneo Clausura del año próximo.
Gimnasia estará en la Zona A con Boca Juniors, e Independiente Rivadavia, en la Zona B con River Plate.
Te Podría Interesar
Obviamente el Lobo y la Lepra están emparejados y jugarán el clásico dos veces en el año a pesar de estar en distintas zonas.
Con respecto a la otra fecha interzonal, Gimnasia enfrentará a Gimnasia La Plata y la Lepra a Independiente de Avellaneda.
Las zonas de la Lepra y el Lobo
Zona A
- Boca Juniors
- Independiente
- San Lorenzo
- Deportivo Riestra
- Talleres
- Instituto
- Platense
- Vélez Sarsfield
- Estudiantes
- Gimnasia de Mendoza
- Lanús
- Newell's Old Boys
- Defensa y Justicia
- Central Córdoba de SdE
- Unión de Santa Fe
Zona B
- River Plate
- Racing Club
- Huracán
- Barracas Central
- Belgrano
- Estudiantes Río Cuarto
- Argentinos Juniors
- Tigre
- Gimnasia LP
- Independiente Rivadavia
- Banfield
- Rosario Central
- Aldosivi
- Atlético Tucumán
- Sarmiento de Junín