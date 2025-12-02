Gimnasia y la Lepra anunciaron remodelaciones en sus estadios pero ¿qué requisitos tienen que cumplir?

Los clubes de fútbol de la capital de Mendoza, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima , viven su mejor momento institucional en la historia luego del ascenso de ambos a la máxima categoría del fútbol nacional. Proyectan ese crecimiento y se ilusionan con dar nuevos pasos, algunos vinculados a la infraestructura y sus instalaciones.

Tanto el presidente de la Lepra, Daniel Vila , como el del Lobo, Fernando Porretta , ilusionaron a sus hinchas con una necesaria remodelación de cada uno de sus estadios , las cuales están proyectadas para los próximos años. De hecho, el presidente mensana se animó a presentarles el masterplan a los socios en la noche de festejos por el título del ascenso. Sin embargo -por ahora- al fervor hay que ponerle un baño de realidad e institucionalidad.

Ambos estadios se erigen sobre un patrimonio de todos los mendocinos: el Parque General San Martín , que está declarado área ambiental urbana protegida y sobre él tiene jurisdicción la Dirección de Parques del Ministerio de Ambiente. El club Independiente Rivadavia es propietario del terreno donde se encuentra su estadio Bautista Gargantini , mientras que el espacio donde está levantado el estadio Víctor Legrotaglie está concesionado.

Cada proyecto, para que avance y se concrete, debe por ley atravesar una serie de instancias administrativas. Por un lado, los requerimientos mínimos para que se abra el expediente en la Municipalidad de Ciudad de Mendoza (la jurisdicción del lugar), la cual también revisará si las obras cumplen con el uso de suelo (ambos clubes cumplirían con este punto). Por otro, los requisitos del organismo que interviene en el Parque San Martín : el Ministerio de Ambiente.

Esto incluye, en caso de requerirlo, una declaración de impacto ambiental, sobre la que ya se empieza a poner el ojo. Esto, en caso de que la magnitud del proyecto lo requiera, cuestión a determinar por el mismo organismo acorde a la normativa vigente que establece categorías y requisitos para cada una de ellas.

Hasta el momento, ninguno de los dos proyectos fue presentado ni en la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Capital ni en la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de la provincia. Ambos trámites obligatorios que permiten velar por el cumplimiento de las leyes que tienen incumbencia, como la 5961 de Preservación del Medio Ambiente o la 6394 sobre el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Además de las normativas municipales.

Los hinchas elevaron este pedido para tener su lugar en el Gargantini. Foto: Prensa CSIR Los hinchas elevaron este pedido para tener su lugar en el Gargantini. Foto: Prensa CSIR

En este contexto, desde el Colegio de Arquitectos de Mendoza alertaron sobre la necesidad de que estos proyectos tengan un marco de institucionalidad y avancen conforme a la legislación, por lo que se comunicaron tanto con el Ministerio de Ambiente y la municipalidad; en su calidad de órgano consultivo. El objetivo es solicitar que se pongan a discusión ambas iniciativas en caso de que avancen.

En diálogo con MDZ, la titular del organismo, Leticia Martínez, advirtió que no se trata de imponer trabas al desarrollo de ambas ampliaciones, las cuales desconoce en detalle (no fueron informados exhaustivamente por las instituciones), sino que se pretende poner en discusión los requisitos técnicos y legales que implican obras de esta magnitud en el mayor pulmón verde de la provincia, que es un área protegida.

"Tienen que contar con su correspondiente viabilidad", señaló. Y señaló que Mendoza es "pionera" en ordenamiento territorial, pero que eso no es solo un "orgullo", sino que es "algo que tenemos que cuidar entre todos".

"Es una instancia que no pueden dejar de cumplir, que Ambiente revise la obra, vea de qué se trata y si está de acuerdo. En el caso de Independiente Rivadavia, por más que sean propietarios del terreno, cualquier obra que hagan genera un impacto en el tránsito, durante y después de la obra. Por eso es importante la declaración de impacto ambiental", concluyeron.

Queda esperar que los clubes formalicen los proyectos que ya les anticiparon ofrecieron como éxito de gestión a sus socios, en contextos de celebración por la Copa Argentina y el ascenso. Y que puedan cumplir con los requisitos que se les exige como privados que explotan el espacio verde de la provincia. De hecho, tanto Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima como el resto de los clubes en el Parque San Martín abonan una tasa retributiva que implica diferentes servicios, en la cual ambos clubes registran deudas.