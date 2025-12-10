Juan Román Riquelme define el futuro de Claudio Úbeda como DT Boca en una reunión cumbre en Ezeiza

El presidente xeneize y el DT tendrán una charla decisiva para cerrar su continuidad y ajustar el cuerpo técnico.

Claudio Úbeda tiene todas las fichas para continuar como entrenador de Boca en 2026.

Mientras el plantel de Boca Juniors ya está licenciado, en estas horas se define el futuro de Claudio Úbeda. El técnico tendrá una reunión clave con Juan Román Riquelme en el predio de Ezeiza para terminar de cerrar su continuidad para el 2026.

Las dudas surgieron por la falta de reacción en momentos decisivos y por el polémico cambio del Changuito Zeballos ante Racing, pero la postura del presidente nunca cambió. Román le ofrecería seguir al frente del equipo el año próximo.

La propuesta de Juan Román Riquelme a Claudio Úbeda con un detalle no menor El punto a revisar está en el cuerpo técnico. Tras la muerte de Miguel Ángel Russo, el Sifón quedó al mando con un solo asistente, Juvenal Rodríguez. Ahora, Riquelme quiere sumar un ayudante más, elegido por él. Falta saber si Úbeda aceptará ese movimiento.

Riquelme en el palco vs River Juan Román Riquelme junto a Mariano Herrón, el DT de la Reserva xeneize. Algo similar pasó en el segundo ciclo de Russo, cuando Mariano Herrón se sumó al staff. En este caso, no será él: el técnico de la Reserva quiere mantenerse en su rol o pegar el salto a otro club de Primera División.

También resta ajustar el contrato. Úbeda está ligado al club hasta junio de 2026, pero como parte del cuerpo técnico. Hay que resolver si se mantiene ese vínculo o si firman uno nuevo hasta diciembre del próximo año para formalizar su rol como DT.