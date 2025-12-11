El Cruzado no para: los cuatro futbolistas de Maipú que arreglaron su continuidad

Deportivo Maipú tiene el 2026 entre ceja y ceja. Después de una temporada 2025 de transición, con cambios, el Cruzado quiere ser protagonista de la Primera Nacional y, por qué no, animarse a pelear el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Es por eso que está cerrando este año con anuncios importantes respecto al armado del plantel. Desde el club, comunicaron la semana pasada la rescisión del contrato con la empresa MM Soccer , que asesoraba al club en aspectos futbolísticos, la continuidad de Gabriel Viglianti , quien renovó su vínculo como Director Deportivo del Fútbol Profesional, la renovación de Juan Pablo De La Reta y de Juan Sánchez , la firma del primer contrato por parte de Víctor Barrera , la compra del pase de Franco Saccone y la llegada del primer refuerzo, Juan Pablo Gobbeto .

Y esta semana, fueron de nuevo a la carga con más anuncios que comunicaron a través de sus cuentas oficiales en las redes.

Esta semana, la comisión directiva del Botellero, con Hernán Sperdutti a la cabeza, redobló la apuesta y continuó con las extensiones de contratos para no perder el foco respecto a su principal objetivo: mantener la base del plantel 2025.

Es así que 4 futbolistas del plantel de Alexis Matteo llegaron a un acuerdo para quedarse: Juan Cruz Arno , Mirko Bonfigli , Arón Agüero y Tomás Silva .

Juan Arno continuará hasta finales de 2028. El jugador de 21 años renovó su vínculo con el Deportivo Maipú por las próximas tres temporadas. Llegó al Cruzado desde Juventud Unida de San Luis en 2024 y ha disputado 42 partidos en el club, con tres goles y tres asistencias.

Mirko Bonfigli, en cambio, arribó a Maipú a principios de 2025 desde Belgrano de Córdoba, y lleva solo una temporada en el club. El medicampista de 21 años jugó 30 partidos y anotó dos goles. Mirko seguirá hasta finales del 2027.

mirko bonfigli Mirk Bonfigli, el volante que renovó y seguirá en el Deportivo Maipú. Prensa Deportivo Maipú

Por su parte, Arón Agüero, defensor central de 22 años, surgido en Huracán Las Heras y de pasos por Godoy Cruz y Ferro de General Pico, ha jugado 34 partidos en Maipú, con un gol y dos asistencias. Arregló su continuidad hasta finales del 2027.

Tomás Silva, delantero de 24 años surgido en Arsenal de Sarandí, también extendió su vínculo con el club hasta finales de 2027. En Maipú, jugó 29 encuentros y anotó un gol.

De esta manera, el Deportivo Maipú continúa armándose de cara a la próxima temporada. Mientras los dirigentes terminan de cerrar los contratos y de pensar en las incorporaciones, el plantel continúa trabajando. Sólo habrá un parate por las fiestas y seguirá luego en enero para llegar de la mejor forma al comienzo del certamen.

En el Botellero esperan la confirmación de las zonas y el fixture de la Primera Nacional, al tiempo que ayer conoció a su rival en los 32 avos de la Copa Argentina: Deportivo Riestra.