Deportivo Maipú: renovaciones y el primer refuerzo de cara a la Primera Nacional 2026

Deportivo Maipú trabaja de cara al 2026 en la Primera Nacional y, en medio de un contexto de ansiedad general por el armado de los planteles para una nueva temporada, desde el Cruzado aprovecharon el fin de semana largo para realizar anuncios a través de sus medios oficiales.

En ese sentido, llegaron confirmaciones sobre una rescisión, renovaciones, primeros contratos para chicos del club y un refuerzo. Todo junto para empezar a ilusionar el hincha tras una temporada de transición como lo fue la del 2025 .

Confirmada la continuidad de Alexis Matteo como DT para el arranque de la Primera Nacional 2026 , el club anunció que Juan Pablo De La Reta renovó su contrato y continuará en el Botellero hasta 2027. "Un jugador que supo ganarse su lugar con compromiso, entrega y sentido de pertenencia", manifestaron en las redes sobre el lateral por izquierda que disputó 18 encuentros en el año, con dos asistencias y un gol.

Al mismo tiempo, se anunció la continuidad de otro chico del club, Juan Sánchez , que firmó hasta fines de 2027. "El orgullo de nuestra cantera, Juan Sánchez, seguirá defendiendo nuestra camiseta hasta el 2027. Con trabajo, sacrificio y un crecimiento constante, Juan representa los valores que nos identifican como club", sentenciaron.

Juan Pablo De la Reta sigue en el Cruzado dos años más.

Además, Víctor Barrera , goleador de la cantera cruzada, firmó su primer contrato profesional y defenderá los colores del Deportivo Maipú hasta 2028: "Con 18 goles en la Liga Mendocina y su debut oficial en la B Nacional, Víctor es uno de los talentos que más orgullo nos da ver crecer".

Por otro lado, informó que el club adquirió de forma definitiva a Franco Saccone y "el jugador firmó contrato por 3 temporadas con nuestra institución".

"A sus 23 años, Franco ya demostró compromiso, crecimiento y una enorme proyección vistiendo nuestros colores. Hoy, reafirmamos juntos el camino que seguimos construyendo. ¡Vamos por más, Franco!", destacaron.

Saccone Franco Saccone, pieza clave en el 2025 del Cruzado. Prensa Deportivo Maipú

La primera cara nueva

Mientras tanto, se confirmó la llegada del primer refuerzo para el 2026. Se trata de Juan Pablo Gobetto, volante de 29 años que llega de Alvarado de Mar del Plata, y que también pasó por Juventud Unida de San Luis, Mitre de Santiago del Estero y Chacarita Juniors. El futbolista selló su vínculo a préstamo por los próximos 12 meses, con opción de compra.

gobetto La publicación con la que Maipú anunció la llegada de Gobetto. Prensa Deportivo Maipú

MM Soccer se va del Deportivo Maipú

El Deportivo Maipú confirmó, tras varios rumores, que se rescindió el contrato "de común acuerdo y en los mejores términos" con la empresa MM Soccer, la encargada de asesorar al club en lo estrictamentre futbolístico durante los últimos años.

"Fueron años de crecimiento sostenido, con grandes logros a nivel deportivo como institucional; producto de un gran trabajo en equipo. Desde el Club no queda más que agradecer todo el esfuerzo y profesionalismo brindado a nuestra Institución. Seguramente nuestros caminos vuelvan a encontrarse", destacaron desde la institución.

Al mismo tiempo, contaron que se extendió el vínculo con Gabriel Viglianti, quien "ha renovado su vínculo con nuestra institución y continuará desempeñándose como Director Deportivo del Fútbol Profesional".

Y sentenciaron: "Tras cinco años y medio de trabajo, compromiso y dedicación, Viglianti seguirá acompañando a la Comisión Directiva en la toma de decisiones estratégicas para el primer equipo y en el fortalecimiento del proyecto futbolístico que venimos construyendo".