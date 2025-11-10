Deportivo Maipú arranca la pretemporada pensando en la Primera Nacional 2026

El plantel del Deportivo Maipú arranca este lunes la pretemporada pensando en la Primera Nacional 2026 , después de un año de transición, y con la idea de mejorar lo realizado en este 2025. La práctica será por la mañana y estará a cargo del entrenador Alexis Matteo, quien continuará a cargo del primer equipo, junto a su cuerpo técnico.

Por el momento no se conocen más detalles del trabajo que realizará el Botellero , que recién volverá a competir a fines de enero en el comienzo de un nuevo año en la segunda categoría del fútbol argentino.

Las bajas confirmadas, por el momento, son el arquero Ignacio Pietrobono , Emiliano Ozuna , Matías Villarreal , Lucas Vallejo (fin de préstamo), Iván Sandoval y Rubens Sambueza (retiro del fútbol profesional).

El resto del plantel debe presentarse a entrenar, a la espera de que el entrenador y la comisión directiva empiecen a definir quién continuará y quién no y cuáles serán los jugadores que llegarán a reforzar al equipo.

Deportivo Maipú finalizó su participación en la Primera Nacional 2025 el pasado 12 de octubre al quedar eliminado del Reducido por el segundo ascenso con Estudiantes de Caseros .

El equipo, dirigido por Alexis Matteo, que llegó al Cruzado para reemplazar a Juan Manuel Sara, cumplió con las expectativas generadas a partir de un año que puertas adentro sabían que era de transición, sobre todo por lo económico.

Se armó un plantel para competir, alcanzar el reducido y no mucho más. Y eso ocurrió.

Maipú estuvo siempre en mitad de tabla y sufrió hasta último momento para meterse entre los mejores para pelear por un segundo ascenso y allí, en la primera ronda del Reducido, quedó eliminado.

El Cruzado ganó 12 partidos, empató 12 y perdió 11 encuentros en el año.