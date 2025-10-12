Fin del sueño para Deportivo Maipú: cayó 1-0 ante Estudiantes de Buenos Aires y quedó afuera del Reducido

Estudiantes se impuso en Caseros con un gol de Berterame al minuto 8. Deportivo Maipú mereció más, pero le faltó efectividad en ofensiva.

Deportivo Maipú no pudo cumplir su sueño de ascender a la Liga Profesional y quedó eliminado en la primera instancia del Reducido de la Primera Nacional. Este domingo, en el estadio Ciudad de Caseros, cayó 1-0 ante el Estudiantes de Buenos Aires de Juan Manuel Sara y se despidió del 2025 con un paso en falso.

Las cosas se pusieron cuesta arriba desde temprano, ya que en tan solo 8 minutos el Pincha se puso en ventaja con un disparo preciso de Gonzalo Berterame que se coló por el palo izquierdo de Ignacio Pietrobono. El Cruzado quedó sentido por el golpe recibido. En su afán de recortar distancias, se desordenó, le costó encontrar espacios para lastimar al rival y dejó varios huecos en defensa que casi le permitieron al local volver a convertir en más de una oportunidad.

El gol de Berterame para el triunfo de Estudiantes El gol de Berterame para el 1-0 de Estudiantes Las palabras de Alexis Matteo en el descanso parece que surgieron efecto, ya que el Botellero, con un único cambio (entró Rubens Sambueza por Matías Villarreal), salió mucho mejor al segundo tiempo y acorraló al Matador en su mitad de cancha. Sin embargo, a pesar del ímpetu, de ser dominador y hacer méritos para el empate, le faltó precisión para definir y finalizar bien las jugadas.

Con algunas modificaciones más, pero sin agotar variantes (ingresaron Tomás Silva y Juan Sánchez, salieron Juan De la Reta y Franco Saccone), siguió intentando e intentando, ante un elenco local que quedó atrincherado en su área. De todo modos, el empate nunca llegó y el marcador no volvió a moverse.

Deportivo Maipú no pudo acompañar a Gimnasia a Primera y cerró la temporada con un balance de 12 victorias, 12 igualdades y 11 derrotas (incluyendo la de esta tarde), con 34 goles a favor y 31 en contra. Estudiantes, por su parte, avanzó a los cuartos de final del Reducido, a los que también ya clasificaron Atlanta, Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnassia de Jujuy, y a los que se sumará Deportivo Madryn tras perder la final del sábado.