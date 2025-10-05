Así se jugará el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional: todos los cruces
Con Gimnasia y Deportivo Madryn en la final por el primer ascenso, se confirmaron los 14 equipos que disputarán el Reducido para definir al segundo boleto.
La Primera Nacional cerró su etapa regular y ya tiene todo listo para la definición. Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se ganaron el derecho de jugar la gran final por el primer ascenso, mientras que los 14 equipos mejor ubicados disputarán el tradicional Reducido por el segundo boleto a la Liga Profesional de Fútbol.
Los cruces de la primera ronda ya están confirmados
Atlanta (2ºA) vs. Chaco For ever (8ºB)
Tristán Suárez (3ºA) vs. Agropecuario (7ºB)
Gimnasia y Tiro de Salta (4ºA) vs. Temperley (6ºB)
Gimnasia de Jujuy (5ºB) vs. San Miguel (5ºA)
Deportivo Morón (4ºB) vs San Martín de Tucumán (6ºA)
Estudiantes de Buenos Aires (3ºB) vs Deportivo Maipú (7ºA)
Estudiantes de Río Cuarto (2ºB) vs Patronato (8ºA)
Cómo se juega el Reducido de la Primera Nacional
En esta primera instancia, las llaves serán a partido único y el mejor ubicado contará con la localía y ventaja deportiva, por lo que avanzará de ronda incluso empatando.
En cuartos de final se sumará el perdedor de la Final por el primer ascenso, y allí los ocho clasificados se reordenarán según una tabla general. Desde esa instancia y hasta semifinales, los cruces serán ida y vuelta, manteniendo la ventaja deportiva para el mejor posicionado, que definirá como local.
La final del Reducido también se jugará a doble partido, con definición en cancha del mejor ubicado, pero sin ventaja deportiva: si hay igualdad en el resultado global, el segundo ascenso a la Primera División se definirá por penales.
Las fechas y horarios de cada cruce serán confirmados próximamente por la AFA.