Así se jugará el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional: todos los cruces

DEFINIDOS LOS CRUCES DEL REDUCIDO • Atlanta Chaco For Ever • Tristán Suárez Agropecuario • Gimnasia y Tiro (S) Temperley • Gimnasia (J) San Miguel • Deportivo Morón San Martín (T) • Estudiantes Dep. Maipú • Estudiantes (RC) Patronato Se juega… pic.twitter.com/SrcukswYnZ

En esta primera instancia, las llaves serán a partido único y el mejor ubicado contará con la localía y ventaja deportiva, por lo que avanzará de ronda incluso empatando.

En cuartos de final se sumará el perdedor de la Final por el primer ascenso, y allí los ocho clasificados se reordenarán según una tabla general. Desde esa instancia y hasta semifinales, los cruces serán ida y vuelta, manteniendo la ventaja deportiva para el mejor posicionado, que definirá como local.

La final del Reducido también se jugará a doble partido, con definición en cancha del mejor ubicado, pero sin ventaja deportiva: si hay igualdad en el resultado global, el segundo ascenso a la Primera División se definirá por penales.

Las fechas y horarios de cada cruce serán confirmados próximamente por la AFA.