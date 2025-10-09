La decisión del Tribunal de Disciplina que le permite al Deportivo Maipú contar con un jugador clave

El Tribunal de Disciplina de la AFA comunicó una noticia que beneficia al Deportivo Maipú de cara al encuentro con Estudiantes de Caseros por el Reducido.

De cara al primer partido por el Reducido de la Primera Nacional, el Deportivo Maipú recibió una buena noticia. Es que podrá contar con uno de los futbolistas más importantes del plantel, que estaba suspendido, gracias a que se le dio por cumplida esa sanción.

Se trata de Rubens Sambueza, el enganche que fue expulsado en el minuto 92 del encuentro ante Colegiales, que fue derrota 2 a 1 en el Omar Higinio Sperdutti, hace dos fines de semana.

Sambueza El exfutbolista de River fue sancionado con tres fechas de suspensión, por el reclamo al juez del partido, Fabricio Llobet. Contra Atlanta no estuvo presente y ahora si podrá hacerlo. Es decir que el Triubunal de Disciplina le "perdonó" dos fechas.

"Se da por cumplida la sanción al jugador Rubens Oscar Sambueza, del Club Deportivo Maipú de Mendoza. Art 25 del Código Disciplinario. Se advierte al Club Deportivo Maipú de Mendoza, que deberá arbitrar las medidas necesarias tendientes a evitar la repetición de hechos como el aquí denunciado", comunicó la entidad.

tribunal Cuándo juega Maipú El Cruzado enfrenta este domingo a Estudiantes de Caseros, dirigido por Juan Manuel Sara, a las 17.10, en condición de visitante, buscando meterse en la próxima instancia del Reducido, que premia al ganador con un segundo ascenso a la Primera División.