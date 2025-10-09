Video: así llegó Juan Román Riquelme al velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Juan Román Riquelme se hizo presente en la Bombonera en compañía de varios jugadores de Boca para despedir a Russo.

Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo no tuvieron únicamente una relación de futbolista/dirigente y entrenador. A lo largo de los años, desde su primer acercamiento en Boca Juniors en 2007, forjaron un vínculo de amigos, casi como de padre e hijo, y así lo dejaron en claro cada vez que se mostraron juntos.

El exenganche respetó hasta el último día la voluntad del DT de seguir al frente del equipo y mantener la cautela respecto de su salud para no exponerlo ante el delicado cuadro que estaba atravesando. Y ni bien se produjo su deceso, puso rápidamente a disposición la Bombonera para llevar a cabo su velatorio.

La llegada de Juan Román Riquelme al velatorio de Russo La llegada de Juan Román Riquelme al velatorio de Russo La ceremonia comenzó pasadas las 10 de la mañana, cuando el plantel xeneize se acercó en primera instancia y realizó una ceremonia privada, para luego retirarse e irse a almorzar en conjunto. Más tarde, a las 13 horas, varios jugadores regresaron al estadio, ahora con Román a la cabeza.