La Lepra campeona recibe a Central Córdoba en el Gargantini: hora y formaciones

Independiente Rivadavia enfrenta este lunes por la noche a Central Córdoba de Santiago del Estero , en un encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de Primera División . El partido se jugará en el Bautista Gargantini y el Azul tiene la obligación de sumar de a tres en casa para salir de la última posición de su zona.

Tras la histórica consagración en la Copa Argentina , ahora la Lepra debe centrarse en los dos partidos que quedan para cerrar un año inolvidable, sumando lo que más pueda en el Clausura. El rival será el Ferroviario , desde las 21.15, con el arbitraje de Pablo Echavarría.

El conjunto de Alfredo Berti tendrá ausencias de peso ya que la final ante Argentinos Juniors el pasado miércoles en cancha de Instituto pasó factura y, además, se viene una nueva fecha FIFA . Por esto, la Lepra no podrá contar con tres jugadores importantes.

Tras conocerse la lista de concentrados, se confirmó que serán bajas los dos arqueros que tiene Independiente Rivadavia. Ezequiel Centurión se lesionó un brazo en la final y tendrá un tiempo de recuperación, mientras que Gonzalo Marinelli , quien ingresó por el arquero titular y se transformó en héroe, jugó desgarrado ese encuentro vital para el Azul y tampoco estará ante los santiagueños.

El tercer futbolista que será baja para este lunes en nada menos que el goleador Álex Arce , quien fue citado por Gustavo Alfaro a la Selección de Paraguay, para los amistosos ante Estados Unidos, el 15 de noviembre, y ante México, el 18.

Teniendo en cuenta las bajas, hay una sorpresa confirmada y es la presencia de Nicolás Bolcato en el arco, el chico del club que tendrá su oportunidad luego de que no conformara la actuación de Agustín Lastra ante Aldosivi en Mar del Plata.

Al mismo tiempo, por Arce, parece cantada la inclusión de Fabrizio Sartori acompañando a Sebastián Villa.

Del otro lado estarán los santiagueños que aún tienen chances de terminar primeros en la zona A, que hoy lidera Boca Juniors.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium.

Las probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maxi Amarfil y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Matías Vera, Lucas Besozzi; Leonardo Heredia.