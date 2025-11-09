Las tres ausencias de peso que tendrá la Lepra para recibir a Central Córdoba

Independiente Rivadavia enfrenta este lunes a Central Córdoba de Santiago del Estero , por la fecha 15 del Torneo Clausura de Primera División , en el Bautista Gargantini , y con la obligación de sumar de a tres en casa, ya que no viene bien en el certamen local.

Tras la histórica consagración en la Copa Argentina , ahora la Lepra debe centrarse en los dos partidos que quedan para cerrar un año inolvidable, sumando lo que más pueda en el Clausura.

Este lunes será el turno de recibir al Ferroviario , desde las 21.15, con el arbitraje de Pablo Echavarría, y con algunas ausencias de peso.

Es que la final ante Argentinos Juniors el pasado miércoles en cancha de Instituto pasó factura y, además, se viene una nueva fecha FIFA . Por esos dos motivos, Alfredo Berti no podrá contar con tres jugadores importantes.

Tras conocerse la lista de concentrados, se confirmó que serán bajas los dos arqueros que tiene Independiente Rivadavia. Ezequiel Centurión se lesionó un brazo en la final y tendrá un tiempo de recuperación, mientras que Gonzalo Marinelli , quien ingresó por el arquero titular y se transformó en héroe, jugó desgarrado ese encuentro vital para el Azul y tampoco estará ante los santiagueños.

El tercer ausente importante es Álex Arce, quien fue citado por Gustavo Alfaro a la Selección de Paraguay, para los amistosos ante Estados Unidos, el 15 de noviembre, y ante México, el 18.

El probable equipo de la Lepra

Teniendo en cuenta las bajas, hay una sorpresa confirmada y es la presencia de Nicolás Bolcato en el arco, el chico del club que tendrá su oportunidad luego de que no conformara la actuación de Agustín Lastra ante Aldosivi en Mar del Plata.

Al mismo tiempo, por Arce, parece cantada la inclusión de Fabrizio Sartori acompañando a Sebastián Villa.

De esta manera, los probables titulares serían: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maxi Amarfil y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.