El emotivo mensaje de un futbolista de la Lepra que anunció su retiro del fútbol

Este domingo, un futbolista del plantel de Independiente Rivadavia , figura en el ascenso del 2023 y con pocos minutos en Primera División , anunció su retiro del fútbol profesional. Se trata de Luciano Abecasis , un jugador muy querido por los hinchas azules, sobre todo por la campaña que le dio a la Lepra el salto a la máxima categoría del fútbol argentino.

"Mañana será mi último partido en el Gargantini", escribió Lucho en sus redes sociales, haciendo referencia al choque con Central Córdoba de Santiago del Estero , por la fecha 15 del Torneo Clausura de Primera División.

Luciano Abecasis llegó al Parque a principios de 2023. Disputó con la camiseta de la Lepra, entre Primera Nacional y Primera, 57 partidos . Anotó tres goles y dio 5 asistencias. Fue capitán, líder y se quedó a pesar de no sumar minutos para ser uno de los referentes del plantel. Se retira campeón.

ESTE ES MI FINAL FELIZ

Con una catarata de emociones que me invaden el cuerpo hoy solo elijo concentrarme en la felicidad y el orgullo que me hacen explotar el corazón.

Mañana será mi último partido en el Gargantini y ni en mi sueño más optimista hubiese imaginado todo lo que vamos a vivir mañana juntos.

Gracias a mis compañeros por todo lo compartido día a día.

Gracias a Alfredo y su cuerpo técnico por permitirme vivirlo desde adentro.

Gracias a @csir.oficial y sus directivos por estos 3 años históricos.

Gracias a cada empleado del club por sostener la estructura día a día.

Me cuesta mucho poner en palabras todo lo que hoy siento, seguramente cuando termine el año voy a tener tiempo y voy a dejar decantar las emociones y voy a tener claridad para despedirme del fútbol profesional.

Hoy solo quiero despedirme de todos ustedes leprosos y decirles GRACIAS por las incontables muestras de amor y respeto.

A mi familia y a mi nos hicieron inmensamente felices.

Gracias a todos los que están haciendo posible este final, nos vemos mañana en una nueva FIESTA LEPROSA.

ARRIBA LA LEEEEEEEE