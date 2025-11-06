El desopilante momento que vivió un jugador de Independiente Rivadavia antes de consagrarse campeón

Iván Villalba, defensor de Ia Lepra, confesó entre risas un particular momento que vivió cuando el árbitro terminó el partido.

En plena celebración tras haber conseguido la Copa Argentina 2025 luego de superar en la final a Argentinos Juniors por penales, Iván Villalba, defensor de Independiente Rivadavia, confesó un desopilante momento que vivió durante la final del torneo que se disputó en el estadio de Instituto de Córdoba.

El particular instante se registró cuando Nicolás Ramírez, árbitro del encuentro, tomó la pelota y determinó el final del partido. En ese momento, el jugador paraguayo, quien se encontraba al lado del colegiado, elevó sus brazos y esbozó una sonrisa que denotó una llamativa reacción, ya que el encuentro había terminado empatado.

En ese momento, las interpretaciones del hecho giraron en torno a un gesto de desahogo por parte del futbolista, teniendo en cuenta cómo vivió la Lepra los últimos minutos de la final. Sin embargo, la historia tenía otro final.

El desopilante momento que vivió un jugador de Independiente Rivadavia Una vez finalizada la tanda de penales y la posterior consagración del equipo dirigido por Alfredo Berti, el defensor guaraní Iván Villalba explicó el particular motivo de su reacción cuando finalizó el encuentro.