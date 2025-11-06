La alegría de Tomás Bottari en el festejo de la Lepra y una jugada hipótesis sobre las expulsiones

El volante fue pieza clave en el equipo de Berti y no pudo disimular su felicidad. El mensaje para los hinchas de la Lepra y qué hubiese pasado si no expulsaban a Amarfil.

Independiente Rivadavia celebra la obtención de la Copa Argentina con sus hinchas en medio de una caravana que acompañó al plantel desde el aeropuerto y hacia el estadio Bautista Gargantini, donde otros simpatizantes copaban de color azul para celebrar. El plantel ingresó al estadio y los esperan miles de simpatizantes apostados en las tribunas. En ese contexto, el volante Tomás Bottari, titular en la histórica final, dialogó con MDZ y agradeció el acompañamiento de los hinchas.

"Feliz, estamos con la copa acá, en nuestra casa, con nuestra gente, la tienen más que merecida. Estoy muy contento por todos ellos porque hicieron un esfuerzo muy grande, viajar un miércoles a las 9 de la noche a 700 kilómetros. Estos locos van igual y nos acompañan. Y ayer lo necesitamos mucho porque nos costó el partido, jugamos ante un gran rival y ellos son el envío anímico que el equipo necesitó para sacar adelante esta final", señaló el volante.

Además, les dedicó un mensaje al hincha de la Lepra: "Simplemente agradecerles, agradecerles de corazón. Que lo disfruten, que esta copa es de ellos. Nos bancaron, nos hicieron jugar siempre lejos y ellos estuvieron ahí con nosotros apoyándonos y ayer quedó demostrado que somos grandes de verdad".

Llegada Independiente Rivadavia Marcos Garcia/MDZ Sobre el factor emotivo de la final y el apoyo que sintieron aún en situaciones adversas como jugar con un hombre menos, Bottari señaló: "Tiene mucho de emocional. Más en estos partidos que son mata-mata. Me daba vuelta en el segundo tiempo y veía toda esa gente saltando, hinchando por nosotros. La verdad que te dan ganas de tirarte de cabeza, de no defraudarlos. Creo que se notó. Lastimosamente nos empatan, no lo pudimos ganar en los 90 pero estábamos confiados que en los penales se nos iba a dar y así fue"