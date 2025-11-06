Leandro Paredes, contundente sobre la chance de que Boca se clasifique a la Libertadores ganándole a River: "Sería..."

Leandro Paredes palpitó el Superclásico en la Bombonera y explicó lo que representaría una victoria de Boca para asegurar el boleto directo a la Libertadores.

El Superclásico del próximo domingo en la Bombonera será el más decisivo de los últimos años. Más allá del valor simbólico que representa una victoria en este tipo de partidos, el duelo correspondiente a la fecha 15 del torneo Clausura entre Boca y River podría definir el segundo y último cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

Con seis puntos en juego para el cierre de la tabla anual, el Xeneize está 2° con 56 unidades, cuatro más que el Millonario (52), su máximo perseguidor. Por lo tanto, una victoria y hasta un empate le serviría al equipo de Claudio Úbeda para meterse en la fase de grupos del certamen continental y que su eterno rival solo pueda aspirar al Repechaje.

El gran deseo de Paredes: ganar el Superclásico y clasificar a Boca a la Libertadores En ese contexto, Leandro Paredes dejó en claro lo que significaría obtener el boleto a la Gloria Eterna con el condimento extra de ganarle a River: "Es un partido no sólo importante por ser un clásico, sino porque lo que lleva poder ganar, clasificarnos a la próxima Libertadores es uno de los objetivos que tenemos. Sería grandioso poder hacerlo ante River", sentenció el campeón del mundo en la conferencia que organizó la Liga Profesional y en la que también participó Juan Fernando Quintero.

Leandro Paredes habló sobre la chance de clasificar a la Copa Libertadores con un triunfo en el Superclásico. Video: DSports Otras frases del campeón del mundo El capitán de Boca tiene una cuenta pendiente ante el Millonario: lo enfrentó dos veces en su primera etapa y nunca pudo salir victorioso (empató 2-2 en 2012 y 1-1 en 2013). Además, el domingo tendrá su primera titularidad en un Superclásico. "Es especial, es importantísimo, seguramente uno de los más importantes de mi carrera, más allá de que me ha tocado jugar importantes, pero lo que conlleva el Superclásico, para la gente, para nosotros, es muy importante", añadió.