¿Hay equipo? La formación que paró Úbeda en la práctica de Boca y se perfila para el Superclásico

Úbeda ya definió al equipo titular para recibir a River en la Bombonera, en un Superclásico decisivo.

Como suele suceder cada jueves, Boca se entrenó en la Bombonera con la cabeza puesta en lo que será el partido trascendental ante River del próximo domingo en la Bombonera. Y claro, no faltó el típico ensayo de fútbol con el que Claudio Úbeda dio pistas muy claras respecto al once que saldrá a la cancha en el Superclásico.

En primera instancia, no hace falta aclarar que Leandro Paredes regresó a la mitad de la cancha en lugar de Tomás Belmonte tras cumplir con la suspensión por acumulación de amarillas en la victoria del Xeneize ante Estudiantes. Así, el campeón del mundo volverá a ser el eje del equipo, acompañado por Milton Delgado en el doble cinco.

La formación que probó Úbeda para el Superclásico: Palacios le ganaría la pulseada a Ander Herrera Si bien durante el transcurso de la semana se barajó la chance concreta de que Ander Herrera, que viene de grandes ingresos contra el Pincha y Barracas Central, se meta entre los titulares en reemplazo de Carlos Palacios, todo indica que el chileno ganaría la pulseada definitiva. Al menos eso probó el Sifón, que mantuvo al ex Colo Colo abierto sobre la banda derecha.

Con este panorama, y salvo algún imponderable, el DT no tocará más nada y el equipo que se perfila es con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.