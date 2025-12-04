Copa Argentina: conocé qué día y a qué hora será el sorteo para la edición 2026

La organización del torneo anunció cuándo quedarán conformadas las llaves para la 14ª edición del certamen, cuyo actual campeón es Independiente Rivadavia.

La Lepra es el campeón de la Copa Argentina y podría disputar el encuentro inaugural.

El departamento de prensa de la Copa Argentina comunicó este jueves la información sobre la ceremonia de sorteo de la 14ª edición del certamen, en donde quedarán definidos cada uno de los partidos de la primera ronda como así también las llaves hasta la final.

El evento se desarrollará el próximo miércoles 10 de diciembre, desde las 12.30, en el estadio de futsal ubicado en el interior del predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino posee en el partido bonaerense de Ezeiza.

Copa Argentina La edición 14 del certamen contará con el mismo formato que las anteriores. El formato del certamen será el mismo que el de las últimas ediciones, con una primera ronda con 32 partidos, en donde los ganadores avanzarán a 16avos de final, y así hasta llegar al encuentro definitorio. Lo mismo ocurrirá con las fechas y las sedes, que se determinarán sobre la marcha del torneo.

Independiente Rivadavia defiende la corona En su condición de último campeón, el club mendocino será el defensor del título y podría ser el equipo que dispute el partido inaugural de la Copa Argentina 2026, previsto para el mes de febrero.