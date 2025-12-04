¡Bomba! El plantel de Gimnasia decidió no entrenarse a 4 días de la semi ante Estudiantes: el duro comunicado

Este jueves, en la previa del clásico platense, los jugadores de Gimnasia se ausentaron al entrenamiento y explicaron los motivos del paro con un fuerte escrito en las redes.

Por contexto, el choque entre Gimnasia y Estudiantes por la semifinal del Torneo Clausura será uno de los clásicos platenses más importantes de los últimos tiempos. Sin embargo, en la previa explotó una bomba: el plantel del Lobo tomó una drástica decisión y no se entrenó este jueves, a cuatro días del partido trascendental ante el Pincha.

El plantel de Gimnasia no se entrenó por falta de pago, a días de la semi ante el Pincha La noticia tomó por sorpresa a todo el pueblo tripero, aunque los jugadores no tardaron mucho en difundir un comunicado en sus redes sociales explicando los motivos de la medida de fuerza. "A día de hoy, a varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional", argumentan al principio del texto.

A su vez, enfatizaron en la promesa incumplida por parte de la nueva dirigencia comandada por Carlos Anacleto, quien se impuso en las elecciones del sábado pasado y les había prometido "cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo". "Confiamos en que honrarían esa palabra y encontrarían una solución al problema que venimos atravesando desde hace tiempo. Sin embargo, pese a nuestra buena predisposición y a los reiterados intentos por encauzar la situación de forma privada y respetuosa, no hemos obtenido respuestas ni avances concretos por parte de los responsables actuales", manifestó el plantel.

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Unión de Santa Fe El plantel de Gimnasia no cobra hace cuatro meses y decidió no entrenarse por tercera vez en dos meses. Fotobaires Los antecedentes recientes: dos paros hace un mes por el mismo motivo Cabe recordar que no es la primera vez que Gimnasia realiza un paro por falta de pago, ya que en noviembre habían tomado la misma medida dos veces, en semanas consecutivas, tras salvarse del descenso y mientras se jugaba la clasificación a los playoffs.

"El plantel permanece unido, en permanente diálogo interno y abierto a cualquier instancia que permita resolver este conflicto, esperando que la dirigencia actúe con la responsabilidad y seriedad que la institución merece", cerró el comunicado. Habrá que ver cómo se resuelve esta compleja situación para que el Lobo vuelva a entrenarse lo antes posible, dado a que el lunes recibirá Estudiantes por un lugar en la final del Clausura.