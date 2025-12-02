El llamativo cantito de los hinchas de Barracas tras quedar eliminados ante Gimnasia: "¡Son los...!"

Luego de caer en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, la gente de Barracas se "sumó" a los festejos de Gimnasia entonando unas estrofas muy particulares. Mirá.

El episodio que protagonizaron los hinchas de Barracas Central una vez finalizado el partido ante Gimnasia fue tan polémico como real. Luego de la derrota 0-2 ante el Lobo que lo dejó afuera del Torneo Clausura en cuartos de final, la gente del Guapo se sumó a los festejos del equipo platense y cantó ¡contra Estudiantes!

En medio de la guerra fría entre Juan Sebastián Verón y la AFA de Claudio Tapia, los simpatizantes del Guapo le dieron todo su apoyo al presidente del fútbol argentino y a quien lleva el nombre de su estadio con un cantito que llamó la atención: "¡Son los Pincharratas, son los pu... de La Plata!", entonaron tras la eliminación del Guapo, mientras los jugadores de Gimnasia se retiraban de la cancha luego de los festejos por el pase a semifinales.

El cantito de los hinchas de Barracas contra Estudiantes tras el 0-2 ante Gimnasia La hinchada de Barracas cantó contra Estudiantes tras ser eliminados por Gimnasia. La hinchada de Barracas cantó contra Estudiantes tras ser eliminados por Gimnasia. Video: SportsCenter Como si fuera poco, en la previa al match también hubo palazos contra la Brujita al grito de "el que no salta es un inglés". Todo esto, después del fuego cruzado que se originó luego del polémico título otorgado a Rosario Central por ser el que más puntos acumuló en la tabla anual y el posterior "espaldazo" de los jugadores de Estudiantes en el Gigante de Arroyito, desobedeciendo las órdenes del ente rector.

No obstante, antes de que comience a rodar la pelota, la hinchada de Barracas desplegó una bandera con la imagen imponente de Chiqui Tapia en el centro. "El Guapo le agradece eternamente", decía el trapo que ocupaba casi toda la popular en homenaje a quien fue su mandamás hasta 2020. En la actualidad, ese cargo es ocupado por uno de sus hijos, Matías Tapia.