River inició negociaciones por un 5 argentino que juega en el exterior: ¿lo trae a préstamo?

Tras la salida de Enzo Pérez, Gallardo tiene como una de sus prioridades incorporar un volante central a River y ya hay las charlas por un viejo anhelo.

Con el plantel ya licenciado y de vacaciones, Marcelo Gallardo y la dirigencia de River trabajan de lleno en el armado del plantel para 2026. Luego de un 2025 en el que solo acumuló fracasos, el Muñeco le dedica todo su tiempo al mercado de pases, que ya tiene varios nombres sobre la mesa y negociaciones en curso.

Tras quedar afuera en octavos del Clausura, el entrenador del Millonario arrancó con la depuración y les comunicó a varios históricos la decisión de no renovar los contratos que vencen en diciembre de este año. Uno de ellos es Enzo Pérez, quien dejará un hueco enorme en la mitad de la cancha que el DT necesitará suplir sin falta.

A pedido de Gallardo: River negocia con Mineiro por Fausto Vera En ese sentido, uno de los principales nombres que aparecen en la lista para ser el nuevo 5 de River es el de Fausto Vera, el volante de 25 años que juega en Atlético Mineiro. Según informó Germán García Grova, periodista especializado en el mercado, Mariano Bernao -mano derecha de Gallardo- levantó el teléfono y se encuentra negociando la llegada del ex Argentinos, que ya fue buscado por la Banda en el pasado no tan lejano (también lo quiso Boca).

Fausto Vera, ante River. Foto: @Atlético River negocia por Fausto Vera, el volante argentino de Atlético Mineiro. Foto: @Atlético Un punto clave en esto es que el mediocampista central perdió muchísimo terreno desde la llegada de Jorge Sampaoli al equipo brasileño y ve con muy buenos ojos las chances de llegar al Millonario, que tiene intenciones de traerlo a préstamo. No obstante, también hay chances de que sea un caso parecido al de Giuliano Galoppo, es decir, que el acuerdo incluya una obligación de compra si se cumplen ciertos objetivos.