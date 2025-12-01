La durísima sentencia de Fernando Signorini sobre Messi, el Inter Miami y el nivel de la MLS: "Es una parodia"

Lionel Messi no deja de brillar con el Inter Miami y, a base de una sorprendente cantidad de goles y asistencias, logró llevar a su equipo a ganar la Conferencia Este y llegar a la final de la MLS. El duelo por el título será este sábado desde las 16.30 ante el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.

Y si bien la magia e inagotable calidad de la Pulga son indiscutibles, lo cierto es que el campeonato estadounidense no lo exige demasiado y le da bastantes libertades como para que pueda seguir engrosando sus números, lo que despertó fuertes comentarios de Fernando Signorini: "Lo que está haciendo ahora no es fútbol, es una parodia de fútbol".

Signorini apuntó contra el nivel de la MLS Lionel Messi @InterMiamiCF En diálogo con Súper Deportivo, el histórico preparador físico de Diego Armando Maradona fue muy crítico del nivel de la MLS, dejando en claro que cree que le queda muy chica a Leo. "Está metido en esa máquina infernal de batir récords, que no sé para qué sirve. Yo he estado en el estadio de Inter Miami mirando un partido y no tiene nada que ver con… Se parece a otro deporte", profundizó en su análisis.

"Debería privilegiar el Mundial y no pensar en jugar todos los partidos desde el minuto uno", agregó luego el Profe. Y se explayó: "Que sea inteligente, que privilegie o que controle toda la pasión que le genera el fútbol para potenciar sus posibilidades, que sin ninguna duda, para mí, si lo hace de esa manera, van a seguir siendo muchas".