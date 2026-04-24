La sorpresiva definición de Demichelis sobre el estilo de juego de Coudet a días de perder el Superclásico
Martín Demichelis, DT del Mallorca, habló del Chacho Coudet en la previa de un partido clave por LaLiga y dejó una frase que resonó fuerte.
En la previa de un partido clave en LaLiga, Martín Demichelis dejó una frase que rápidamente hizo ruido en el mundo River. El actual DT del Mallorca se refirió al Alavés, el anterior equipo de Eduardo Coudet, y marcó un rasgo claro del equipo que hoy conduce el Chacho.
"Es un rival que no para de correr, así que no podemos ser menos que ellos. Conozco al Chacho: el que no corre no juega. Todavía tienen eso del entrenador anterior", lanzó en conferencia, en una definición que pinta de cuerpo entero el estilo que intenta imponer en el Millonario.
Demichelis se deshizo en elogios para Eduardo Coudet
El vínculo entre ambos viene de larga data. Compartieron plantel en River entre 2001 y 2003, donde disputaron 43 partidos juntos y levantaron dos títulos locales. Esa relación le da peso a una frase que no pasó desapercibida tras la derrota ante Boca en el Superclásico.
Alavés-Mallorca, una final por la permanencia
Más allá de esa referencia, Demichelis está enfocado en su propio presente. Este sábado, su Mallorca se juega una final por la permanencia ante Alavés, en un duelo directo en la parte baja de la tabla. El equipo vasco suma 33 puntos, mientras que los dirigidos por el argentino tienen 35 y buscan sostener la categoría.
Sobre esa pelea, el entrenador fue claro: “Algunos se basan en estadísticas, otros en la futurología; yo digo que estas cosas las explica solo el fútbol”. Y dejó un aviso: “Los de abajo vamos a seguir apretando porque sabemos lo que nos jugamos”.
Desde su llegada, Demichelis logró levantar a un equipo que estaba complicado. Sumó 11 de 18 puntos y sacó al Mallorca de la zona de descenso, aunque todavía queda un tramo decisivo por delante en el que no hay margen de error.