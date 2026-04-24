La sorpresiva definición de Demichelis sobre el estilo de juego de Coudet a días de perder el Superclásico

Martín Demichelis, DT del Mallorca, habló del Chacho Coudet en la previa de un partido clave por LaLiga y dejó una frase que resonó fuerte.

En conferencia de prensa, Martín Demichelis analizó el partido que se le viene a Mallorca ante Alavés. un rival directo en la lucha por no descender.

En la previa de un partido clave en LaLiga, Martín Demichelis dejó una frase que rápidamente hizo ruido en el mundo River. El actual DT del Mallorca se refirió al Alavés, el anterior equipo de Eduardo Coudet, y marcó un rasgo claro del equipo que hoy conduce el Chacho.

"Es un rival que no para de correr, así que no podemos ser menos que ellos. Conozco al Chacho: el que no corre no juega. Todavía tienen eso del entrenador anterior", lanzó en conferencia, en una definición que pinta de cuerpo entero el estilo que intenta imponer en el Millonario.

Demichelis se deshizo en elogios para Eduardo Coudet Demichelis, del elogio al estilo de juego de Coudet Demichelis, del elogio al estilo de juego de Coudet. ESPN El vínculo entre ambos viene de larga data. Compartieron plantel en River entre 2001 y 2003, donde disputaron 43 partidos juntos y levantaron dos títulos locales. Esa relación le da peso a una frase que no pasó desapercibida tras la derrota ante Boca en el Superclásico.

Alavés-Mallorca, una final por la permanencia Mallorca-Real Madrid El Mallorca de Martín Demichelis viene de vencer al Real Madrid, al Rayo Vallecano y de un empate contra Valencia. X @RCD_Mallorca

Más allá de esa referencia, Demichelis está enfocado en su propio presente. Este sábado, su Mallorca se juega una final por la permanencia ante Alavés, en un duelo directo en la parte baja de la tabla. El equipo vasco suma 33 puntos, mientras que los dirigidos por el argentino tienen 35 y buscan sostener la categoría.