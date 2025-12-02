Video revelador: el gesto de Gastón Martirena por el que Merlos lo echó y no podrá jugar ante Boca

Gastón Martirena vio una segunda amarilla insólita en el tiempo extra de Racing-Tigre y se perderá la semi en la Bombonera. ¿Qué hizo para que lo expulsen?

Racing festejó con toda la sufrida clasificación a las semifinales del Torneo Clausura. El equipo de Gustavo Costas eliminó a Tigre por penales tras el 0-0 en los 120 minutos (hubo alargue) y enfrentará a Boca por un lugar en la final, pero todavía se agarra la cabeza por las dos ausencias de peso que tendrá en la Bombonera.

Es que la Academia no podrá contar con Santiago Sosa ni Gastón Martirena para visitar al Xeneize el próximo fin de semana, en un clásico que será a matar o morir. Ambos jugadores, pilares del equipo, fueron expulsados en el tiempo extra frente al Matador y se perderán el choque trascendental ante los de Claudio Úbeda.

Cómo se originó la insólita expulsión de Martirena en Racing-Tigre Para colmo, la expulsión del lateral uruguayo no se dio por una patada ni mucho menos, como sí sucedido con el ex River, sino que se originó en una jugada que desvirtuó el partido. A los 8' del alargue, todo Racing reclamó penal del arquero Facundo Zenobio por un golpe en el rostro de Tomás Conechny en el intento de salir a descolgar un centro, pero Andrés Merlos consideró que fue un choque fortuito y tampoco hubo un llamado del VAR para revisar la acción.

Tras la decisión del árbitro, Martirena, que ya estaba amonestado, se giró hacia su sector y se fue entre risas y aplausos irónicos para el juez por no cobrar la pena máxima. Luego de mirarlo fijante durante unos segundos, y viendo que el reclamo seguía, Merlos no dudó en mostrarle la segunda tarjeta al defensor y automáticamente le sacó la roja.

No se vio en TV: el gesto del defensor uruguayo por el que Merlos le mostró la segunda amarilla El gesto de Gastón Martirena por el que Andrés Merlos le mostró la segunda amarilla en Racing-Tigre. El gesto de Gastón Martirena por el que Andrés Merlos le mostró la segunda amarilla en Racing-Tigre. Video: SportsCenter El fallo del juez, con argumentos para justificar la expulsión, generó la reacción desencajada del ex Liverpool de Uruguay, que se retiró de la cancha realizando otro gesto mucho más grave: con las pulsaciones al máximo, apoyó su puño derecho sobre la palma izquierda y empezó a golpear, dejando más en evidencia su bronca con el juez principal.