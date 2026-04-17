Sufre Costas: el grande de Brasil que tiene como prioridad a un jugador clave de Racing

Por más parezca ilógico a esta altura del año, en Racing ya se habla del mercado de pases. Aunque todavía falta bastante para su apertura, hay una historia que vuelve a poner en jaque a los dirigidos por Gustavo Costas : la posible salida de Gastón Martirena .

En ese sentido, el que apareció de nuevo en escena es Gremio . El club brasileño sigue de cerca al defensor uruguayo y, tras el frustrado intento hace algunos meses, tiene decidido volver a la carga para llevárselo a mitad de año.

Para su técnico, Luís Castro, es prioridad absoluta: necesita un lateral urgente y tiene al jugador de la Academia primero en la lista. Incluso, desde Porto Alegre hablan de que ya existiría un entendimiento verbal entre el jugador y el equipo gaúcho, aunque en Avellaneda niegan cualquier tipo de acercamiento.

Martirena fue clave para las consagraciones de Racing en la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

La nueva postura de Racing respecto al futuro del uruguayo

Sin embargo, puertas adentro saben que Martirena tiene intenciones de dar el salto. Esa postura ya había quedado expuesta en marzo, cuando el ex Liverpool de Uruguay decidió no viajar a Tucumán como señal de protesta luego de que la dirigencia rechazara la propuesta del Tricolor (era un préstamo sin cargo).

En su momento, Racing invirtió más de US$ 2.500.000 por el 70% de su ficha y fijó una cláusula de salida cercana a los 10 millones de euros. Ahora bien, si en los próximos meses llega una oferta de compra superadora, el desenlace podría ser distinto. ¿Arma las valijas en junio?