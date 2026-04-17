La curiosa pregunta que sorprendió a Montiel y Paredes antes del Superclásico: "¿Hubo apuesta?"
Gonzalo Montiel y Leandro Paredes compartieron una conferencia en la previa del River-Boca y un periodista lanzó una consulta que rompió con lo habitual.
El clima previo al Superclásico siempre deja perlitas, pero esta vez hubo una que descolocó a todos. En la previa del duelo entre River y Boca, una inesperada pregunta generó risas y complicidad entre Gonzalo Montiel y Leandro Paredes.
Este viernes, los protagonistas se sentaron frente a los micrófonos en la conferencia organizada por la Liga Profesional de Fútbol para empezar a palpitar el partido del domingo a las 17 en el Monumental. Más allá de defender camisetas opuestas, los campeones del mundo mantienen una relación cercana desde hace años: compartieron inferiores y también coincidieron en la Selección argentina, donde construyeron un vínculo que todavía se mantiene hasta el día de hoy.
Qué dijeron Montiel y Paredes sobre una supuesta apuesta para el River-Boca
En ese contexto, un periodista lanzó una consulta que rompió con la formalidad: quiso saber si existía alguna apuesta entre ellos de cara al esperado partido. Después de algunas risas y miradas cómplices, el primero en responder fue el lateral del Millonario, quien develó el secreto de una.
“No, no apostamos, ja”, lanzó Montiel, tomándose la situación con humor. Y agregó: “Obviamente que nos conocemos de chiquitos, compartimos mucho tiempo en la selección, pero hoy somos rivales y el domingo estamos en distintos equipos”.
Paredes, en cambio, tomó el mismo camino y eligió enfatizar en otras cuestiones. “Para mí es un placer; como dijo él, nos conocemos de muy chicos, tuvimos la suerte de compartir muchos años en la Selección, hemos conseguido cosas importantes juntos, así que va a ser un placer competir otra vez contra él, contra mis excompañeros como Germán (Pezzella) y como el Chino (Martínez Quarta), y lo disfruto mucho porque son gente que me ha ayudado a conseguir cosas importantes”, expresó el capitán de Boca.