La bronca de Gustavo Costas tras la agónica derrota de Racing ante Botafogo: "Regalamos los 3 goles"

Gustavo Costas no pudo ocultar su frustración por la nueva caída de Racing contra Botafogo e hizo hincapié en los errores defensivos del equipo.

Racing, que venía con un buen rendimiento en el último mes, acumula una seguidilla de malos resultados que comienza a ser preocupante en el cierre del primer semestre del 2026. Tras perder los clásicos ante Independiente y River en el Apertura, este miércoles cayó por 3-2 como local contra Botafogo por la fecha 2 de la Copa Sudamericana.

Fue un duelo en el que la Academia nuevamente tuvo muchas oportunidades para convertir, pero falló en la definición, y mostró graves falencias defensivas que le terminaron costando una derrota agónica contra el rival directo por el primer lugar del Grupo E. Gustavo Costas no pudo ocultar su bronca tras el encuentro.

Gustavo Costas fue autocrítico tras la derrota de Racing contra Botafogo Gustavo Costas fue autocrítico tras la derrota de Racing contra Botafogo "Otra vez fuimos superiores y tuvimos que hacer más goles. Tuvimos también defectos defensivos, porque ellos llegaron cuatro veces y nos metieron tres. Los tres goles los regalamos nosotros", manifestó el director técnico blanquiceleste en conferencia de prensa, haciendo hincapié en las fallas atrás que se vieron en cada tanto del Fogao.

"No marcamos como teníamos que marcar. Son errores graves que no podemos cometer. Jugamos bien, sí, pero cometemos errores gravísimos. Y para hacer un gol nosotros tenemos que llegar 200 veces al arco", insistió en la misma sintonía. "No podemos poner de excusa al campo de juego. Estaba igual para los dos. Tuverieron dos llegadas en el primer tiempo y metieron dos goles. No quiero ser reiterativo, pero pasó eso", remarcó el respecto.