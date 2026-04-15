Racing recibirá a Botafogo en uno de los duelos más atractivos de la Sudamericana: hora y TV

Tras perder los clásicos contra Independiente y River, Racing busca levantar cabeza como local frente a Botafogo en un duelo clave por la punta del grupo.

En una suerte de reedición de la Recopa Sudamericana 2025, Racing recibirá este miércoles al Botafogo de Brasil, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, en un trascendental cruce que puede ser clave para definir el primer puesto de la zona.

El encuentro, que iniciará a las 19 horas, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el chileno Cristian Garay, mientras que en el VAR estará su compatriota Rodrigo Carvajal.

Así llega Racing Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2044208440067653825?s=20&partner=&hide_thread=false Estos son los convocados para el partido ante Botafogo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana pic.twitter.com/6fKjKmvBg4 — Racing Club (@RacingClub) April 15, 2026 Racing llega a este partido en un muy flojo momento, ya que pese a haber ganado en su debut en la Sudamericana 3-1 ante Independiente Petrolero de Bolivia, sufrió unas duras caídas en los clásicos ante Independiente y River en el Torneo Apertura que generaron un gran malestar entre sus hinchas.

La Academia, que en los últimos años se había acostumbrado a dar pelea en varios frentes, está novena en la Zona B y a solo tres fechas del final, no se encuentra en puestos de playoffs. Es por esto que conseguir un triunfo a nivel internacional y frente a un rival tan complicado puede se clave para recuperar la confianza y levantar cabeza de cara al cierre del semestre.

Así llega Botafogo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Botafogo/status/2044249362130165918?s=20&partner=&hide_thread=false É DIA DE BOTAFOGO! HOJE TEM FOGÃO EM CAMPO! #DIADEFOGO pic.twitter.com/nZDoacPoTr — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 15, 2026 Botafogo, por su parte, debutó en la competición con un decepcionante empate como local ante Caracas de Venezuela. Como si esto fuera poco, los dirigidos por el portugués Franclim Carvalho tuvieron un flojo inicio en el Brasileirao, donde marchan undécimos.