Diego Latorre fue lapidario con Marcos Rojo tras su expulsión ante River: "No aprende más"

En plena transmisión, Diego Latorre no tuvo reparos a la hora de criticar la irresponsable falta de Marcos Rojo por la que vio la roja en el clásico.

Racing cayó 2-0 ante River Plate en un clásico caliente jugado este domingo por la noche en el Cilindro de Avellaneda. Un duelo en el que Marcos Rojo quedó en ojo de la tormenta por su cuota de responsabilidad en el gol de Facundo Colidio para el 1-0 y, principalmente, por su expulsión en el segundo tiempo.

El defensor central vio la tarjeta roja a falta de poco más de diez minutos para el final por un irresponsable puñetazo de espalda a Lucas Martínez Quarta. Para colmo, cuando el árbitro Sebastián Zunino, tras revisar la jugada en el VAR, anunció su decisión, el ex futbolista de Boca y la Selección argentina se fue insultándolo, lo que lo expone a una sanción de varias fechas.

La expulsión de Marcos Rojo en Racing-River La expulsión de Marcos Rojo por la agresión a Martínez Quarta La expulsión de Marcos Rojo por la agresión a Martínez Quarta ESPN Diego Latorre, durante la transmisión del partido por ESPN, en la que fue comentarista del Pollo Vignolo, no se contuvo y liquidó al defensor: "Le tira adrede el puño. No aprende más Rojo, le tira claramente. Le tira un manotazo desleal, feo. Increíble lo de Rojo, con el error a cuestas, con todo lo que significa el partido, la trayectoria, el oficio, la responsabilidad que tiene. No tiene defensa. Los partidos no se ganan de guapo", lanzó sin pelos en la lengua.

"No hay nada que reprocharle al árbitro. Con total razón, la gente se enoja con él. Un golpe desde atrás. Lógicamente el público encrespado con Rojo. El propio Rojo con su error puso en un estado de nervios al equipo y así no se puede jugar bien al fútbol. Incluso dentro del estilo de Racing que es así, frenético y buscando lanzamientos largos, no se puede jugar así", sentenció Gambeta de manera tajante.