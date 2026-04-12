Con Marcos Rojo como principal apuntado, los lapidarios memes tras el 2-0 de River a Racing en el Cilindro

La caída de Racing por 2-0 ante River en el Cilindro no solo dejó tela para cortar en lo futbolístico, sino también una avalancha de memes en redes sociales. Desde el arranque, los hinchas reaccionaron en tiempo real a cada jugada con posteos cargados de humor y picante.
El foco principal estuvo puesto en Marcos Rojo, protagonista de una noche condenatoria. Sus errores en defensa (como cierre fallido en el 0-1), sumados a la expulsión por el golpe a Lucas Martínez Quarta, lo convirtieron en el blanco elegido por los usuarios, que no tardaron en viralizar cargadas.
También hubo lugar para otras situaciones del partido, como el gol de Facundo Colidio y una chance clara que desperdició después. Con el triunfo, River estiró su racha positiva y, en paralelo, las redes hicieron lo suyo con una catarata de memes que reflejaron el clima caliente del clásico.
Los lapidarios memes tras el clásico entre Racing y River en el Cilindro de Avellaneda
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