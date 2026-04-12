Con Marcos Rojo como principal apuntado, los lapidarios memes tras el 2-0 de River a Racing en el Cilindro

Racing cayó ante River en el Cilindro de Avellaneda y las redes apuntaron contra Marcos Rojo, el principal protagonista de una catarata de implacables memes.

Racing perdió el clásico y los memes no perdonaron a Rojo.

La caída de Racing por 2-0 ante River en el Cilindro no solo dejó tela para cortar en lo futbolístico, sino también una avalancha de memes en redes sociales. Desde el arranque, los hinchas reaccionaron en tiempo real a cada jugada con posteos cargados de humor y picante.

El foco principal estuvo puesto en Marcos Rojo, protagonista de una noche condenatoria. Sus errores en defensa (como cierre fallido en el 0-1), sumados a la expulsión por el golpe a Lucas Martínez Quarta, lo convirtieron en el blanco elegido por los usuarios, que no tardaron en viralizar cargadas.