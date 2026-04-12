La noche negra de Marcos Rojo en Racing vs River: blooper, insultos al juez, roja y silbidos de los hinchas
El defensor de Racing tuvo una actuación nefasta: se equivocó en el 1-0 de River, agredió a Martínez Quarta y explotó contra el árbitro en un partido caliente.
Marcos Rojo protagonizó una de las escenas más calientes del cruce entre Racing y River Plate. El defensor fue expulsado en el segundo tiempo tras una agresión a Lucas Martínez Quarta y dejó a su equipo con diez en un momento clave del partido.
La jugada se dio a los 35 minutos del complemento. Lejos de la pelota y en medio de un forcejeo en el área, Rojo lanzó un golpe a la altura del rostro del rival. En primera instancia, el árbitro Sebastián Zunino no sancionó la acción, pero desde el VAR lo llamaron y, tras la revisión, no dudó: tarjeta roja directa.
La insólita reacción de Marcos Rojo luego de que Zunino lo expulsara
La expulsión cayó como un golpe duro para Racing, que en ese momento empujaba en busca del empate. Con un hombre menos, el equipo perdió peso ofensivo y terminó condicionado en el tramo final del encuentro.
Pero la polémica no terminó ahí. Tras ver la roja, Rojo reaccionó con furia contra Zunino y le dijo: “Sos un hijo de re mil...", en medio de un clima totalmente desbordado. Incluso, al finalizar el primer tiempo, ya había increpado al árbitro con insultos.
El grosero error de Marcos Rojo en el 1-0 de River
La noche del defensor ya venía torcida desde antes. En el arranque del partido, un error en la salida tras un pelotazo de Marcos Acuña derivó en el 1-0 de River, convertido por Facundo Colidio. Para completar el combo, los hinchas de Racing lo despidieron con silbidos, en otra pésima actuación que lo aleja cada vez más de la Academia.