La noche negra de Marcos Rojo en Racing vs River: blooper, insultos al juez, roja y silbidos de los hinchas

El defensor de Racing tuvo una actuación nefasta: se equivocó en el 1-0 de River, agredió a Martínez Quarta y explotó contra el árbitro en un partido caliente.

El árbitro Sebastián Zunino le muestra la tarjeta roja a Marcos Rojo luego de la durísima agresión a Martínez Quarta que se revisó en el VAR.

Marcos Rojo protagonizó una de las escenas más calientes del cruce entre Racing y River Plate. El defensor fue expulsado en el segundo tiempo tras una agresión a Lucas Martínez Quarta y dejó a su equipo con diez en un momento clave del partido.

La jugada se dio a los 35 minutos del complemento. Lejos de la pelota y en medio de un forcejeo en el área, Rojo lanzó un golpe a la altura del rostro del rival. En primera instancia, el árbitro Sebastián Zunino no sancionó la acción, pero desde el VAR lo llamaron y, tras la revisión, no dudó: tarjeta roja directa.

La insólita reacción de Marcos Rojo luego de que Zunino lo expulsara Embed "SOS UN HIJO DE RE MIL..." LA REACCIÓN DE MARCOS ROJO LUEGO DE QUE ZUNINO LE MUESTRE LA ROJA POR LA AGRESIÓN A MARTÍNEZ QUARTA.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/hmA36naT9V — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026 La expulsión cayó como un golpe duro para Racing, que en ese momento empujaba en busca del empate. Con un hombre menos, el equipo perdió peso ofensivo y terminó condicionado en el tramo final del encuentro.

Pero la polémica no terminó ahí. Tras ver la roja, Rojo reaccionó con furia contra Zunino y le dijo: “Sos un hijo de re mil...", en medio de un clima totalmente desbordado. Incluso, al finalizar el primer tiempo, ya había increpado al árbitro con insultos.