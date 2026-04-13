El palo de Gustavo Costas a Marcos Rojo por la expulsión zonza ante River: "Hay que ser más inteligente"

Gustavo Costas le tiró un palito al ex marcador central de la Selección argentina tras su insólita expulsión en el clásico frente al Millonario.

Luego del golpazo en el clásico de Avellaneda, el Racing de Gustavo Costas volvió a perder. Esta vez frente al River del Chacho Coudet, quien se llevó tres puntos de oro y la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura al vencer por 2-0 a la Academia con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Por su parte, desde el lado del cuadro de Avellaneda, Marcos Rojo, quien cometió un grosero error en el primer tanto del Millonario, se fue expulsado a falta de 10 minutos para el final del compromiso tras una agresión a Lucas Martínez Quarta y dejó a su equipo con un hombre menos.

El palo de Gustavo Costas a Marcos Rojo por la expulsión zonza ante River Esto no le gustó para nada a Gustavo Costas, quien en conferencia de prensa intentó poner paños fríos a la situación, pero le tiró un palito al exfutbolista de la Selección argentina: “Hablaremos con Marcos (Rojo) sobre lo que pasó. No es por esquivar la pregunta, es que verdaderamente no vi la jugada. No puedo decir nada. Pero tenemos que estar atentos, esas cosas no nos pueden pasar. No puede quedarse el equipo con diez. Hay que ser más inteligente para intentar no dejar a tu equipo con uno menos y menos perdiendo”, sentenció.

El palo de Gustavo Costas a Marcos Rojo por la expulsión zonza ante River X @DSports “Hemos sido intensos, hemos generado situaciones… En los últimos 5 o 10 minutos del primer tiempo sí es verdad que aflojamos porque nos alocamos, por fallas nuestras. Pero hasta ese momento, Racing hizo un partidazo. Pasó lo que sucedió ante Independiente, que no se pudo convertir. Pienso que hoy jugamos incluso hasta mejor que ante Independiente. Duele por esa razón, porque eran dos partidos importantes, más allá de los puntos”, lanzó con respecto a la falta de gol de Racing.

“Me preocupa que no podemos meterla. Generamos situaciones. Ante Independiente, salimos a ganar el partido; nos llegaron dos veces y nos convirtieron. Hoy también. Nos está costando mucho, pese a que generamos situaciones claras, dentro del área. Hoy hubo varias que se fueron al lado del palo. En el juego, en la intención, hemos sido superiores al rival, pero si no la metes…”, continuó.