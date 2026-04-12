Bombazo en Racing: Gustavo Costas borró a un jugador para el clásico ante River

Racing Club recibirá este domingo a River Plate por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un duelo determinante para las aspiraciones de ambos en la Zona B. Sin embargo, la principal noticia en la previa no pasa por lo futbolístico en sí, sino por una decisión que sorprendió en Avellaneda.

En la lista de concentrados definida por el entrenador Gustavo Costas , no figura el delantero chileno Damián Pizarro , una de las incorporaciones del último mercado de pases. La medida, que sería exclusivamente futbolística, llamó la atención por el contexto y el rol que se esperaba del atacante.

Pizarro llegó a la Academia tras la salida de Adrián Balboa, convirtiéndose en alternativa de Adrián “Maravilla” Martínez en el banco de suplentes . No obstante, su presente en el equipo parece haber cambiado de manera abrupta.

Los convocados por Costas en Racing para el partido ante River.

El delantero de 21 años tuvo participación reciente, ya que ingresó en el segundo tiempo frente a Independiente Petrolero en lugar de Martínez, uno de los titulares en el debut de Racing en la Copa Sudamericana. Además, había sumado minutos en la victoria ante San Martín de Formosa por Copa Argentina.

A pesar de esas apariciones, su exclusión total de la convocatoria resulta llamativa. Incluso, no es la primera vez que queda al margen: ya había estado fuera del banco en el partido ante Belgrano, aunque en aquella ocasión se debió a un problema estomacal.

Un refuerzo marcado por el contexto

Tras la venta de Balboa al fútbol ruso, la dirigencia de Racing avanzó por Pizarro como reemplazo. En ese momento, Costas explicó que su llegada estaba vinculada a la “economía del club”, dejando entrever que se trataba de una oportunidad de mercado.

El atacante, surgido de Colo Colo y con experiencia en la selección mayor de Chile, se encontraba a préstamo en Le Havre de Francia. Luego de que Udinese interrumpiera ese vínculo por falta de continuidad, arribó a la Academia cedido por una temporada.

damián pizarro Damián Pizarro no fue convocado para el clásico ante River. Instagram @dpizarro9

Interrogantes sobre su futuro

El paso de Pizarro por Racing hasta ahora estuvo condicionado por una lesión muscular sufrida durante su adaptación física, lo que demoró su debut. Desde entonces, apenas pudo sumar un partido como titular, ante Atlético Tucumán, donde asistió a Duván Vergara en el primer gol.

Esta nueva ausencia, sumada a la escasa participación desde su llegada, abre interrogantes sobre su continuidad más allá de junio y su consideración dentro del plantel.

En lo inmediato, Racing se enfocará en el clásico de este domingo ante River, que se disputará desde las 20 en el Estadio Presidente Perón. El encuentro será transmitido por ESPN Premium, con arbitraje de Sebastián Zunino y Ariel Penel a cargo del VAR.